شاروبيم يبحث خطة مجلس السكان لتنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الإنجابية

عقد المجلس الإقليمي للسكان اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، وبحضور المهندس مختار الخولي السكرتير العام للمحافظة واللواء أحمد رأفت السكرتير العام المساعد والدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة وعدد من منظمات المجتمع المدني وممثلي الجمعيات الأهلية وممثلي المجلس القومي للمرأة بالدقهلية وعدد من مسؤولي الجامعة وهيئة محو الأمية.



وبحث شاروبيم، خلال الاجتماع خطة المجلس في الفترة المقبلة وماتم اتخاذه من إجراءات في تنظيم الأسرة والاهتمام بالصحة الإنجابية.



كما استعرض المحافظ خطة المحافظة للاستفادة من زيادة عدد السكان في خطط التنمية مع ضمان سير عملية تنظيم الأسرة بالتوازي مع استغلال الموارد البشرية بالمحافظة بطريقة تساهم في حدوث الطفرة المنشودة في التنمية والإنتاج.



كما طلب شاروبيم أن يتم توزيع الخريجين من الجامعة على مراكز محو الأمية في فترة أدائهم للخدمة العامة وذلك للمساهمة في تقليل نسبة الأمية المرتفعة باعتبار عملهم هو خدمة للمجتمع كله.