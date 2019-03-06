بدء تسجيل الأطفال المصابين بفشل كلوي بمستشفى قنا العام

أعلن الدكتور محمد الديب- مدير مستشفي قنا العام، عن البدء في تسجيل بيانات الأطفال المصابين بالفشل الكلوي علي مستوي محافظة قنا ولذلك لحجز أماكنهم في وحدة الغسيل الكلوي للأطفال بمستشفي قنا العام، للتخفيف عن كاهل أولياء الأمور الذين يتحملون عناء السفر إلى محافظات مجاورة لعلاج أبنائهم.



و أوضح الديب، بأن التواصل يتم صباحًا مع مكتب السكرتارية بالمستشفي.، أو عن طريق صفحة"مستشفي قنا العام مستشفي نموذجي" على الفيسبوك، مع إرسال بيانات الطفل" الاسم ثلاثى- العمر- رقم هاتف ولى الأمر" لسهولة وسرعة التواصل مع الحالة.



و أضاف الديب، بأن مستشفي قنا العام يعتبر المستشفي الوحيد علي مستوي المحافظة التي تنفرد بتقديم خدمة الغسيل الكلوي للأطفال بأحدث الأجهزة علي مستوي العالم وذلك لتوفير المشقة التي يتكبدها المواطن القنائي في السفر إلي المحافظات الأخري لتلقي العلاج .

