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برلمان

نائب: التموين لا تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة للمستبعدين من البطاقات التموينية

الخميس 07/مارس/2019 - 07:18 ص
الدكتور على المصيلحى
الدكتور على المصيلحى وزير التموين
عبد الرحمن سرحان
أعلن النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، عن تقدمه بطلب إحاطة، لوزير التموين، بسبب المستبعدين من البطاقات التموينية.

وقال "عبد النظير"، في تصريحات لـ "صدى البلد"،: إن هناك ظلم كبير تتعرض له كثير من الأسر بسبب هذه الشروط التي وضعتها وزارة التموين، والتي لا تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة.

وأعلنت وزارة التموين، عن المستبعدين من البطاقات التموينية، وفقا للمرحلة الثانية، الذين لا يستحقون الدعم، وجاءت الشروط كالتالي:

‫ـ من يستهلك أكثر من 650 كيلو وات شهريا من الكهرباء.

ـ من تتعدى فاتورة المحمول الخاصة به أكثر من 800 جنيه شهريًا.

ـ دفع مصاريف مدارس 30 ألف جنيه سنويا فأكثر للطفل الواحد.

ـ امتلاك سيارة فارهة أو سيارة موديل 2014 فأحدث.

ـ شاغلو الوظائف العليا.

ـ المسافرون خارج البلاد بغرض العمل.

ـ المحبوسون بأحكام قضائية نهائية.

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