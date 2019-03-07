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برلمان

برلماني عن تخصيص حصة للتوعية ضد مخاطر الألعاب الإلكترونية: كلام فاضي

الخميس 07/مارس/2019 - 03:21 ص
النائب سمير غطاس
النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم بالبرلمان
القسم السياسي
تحفظ النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، على اقتراح تخصيص حصة دراسية للطلاب بشأن التوعية بمخاطر الالعاب الإلكترونية، واصفا إياه مقترح ليس له معنى " كلام فاضي".

وأكد غطاس في تصريحاته لـ"صدي البلد" علي وجود أولويات أفضل من ذلك، كتحسين أخلاق الطلاب، مشيرا إلى أن الحديث عن هذه الألعاب يدفع الكثير لتجربتها، ويحقق نتائج عكسية.

وأوضح عضو البرلمان، أنه حتى لو تم إرتكاب جرائم بسبب هذه الألعاب، فهي حالات فردية وليست ظاهرة، لكي تحتم علينا فرض حصص وإختيار معلمين متخصصين وعمل موازنة لهم.

كان النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب،عن مركز ملوي بمحافظة المنيا، قد تقدم باقتراح برلمانى لتخصيص حصة دراسية للطلاب، على مستوى جميع المراحل التعليمية ، بشأن التوعية بخطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التي انتشرت مؤخرًا، وذلك لتأثيراتها السلبية على التلاميذ.

تضمن الاقتراح، ضرورة تخصيص حصة في العام الدراسي الجاري بجميع المراحل التعليمية للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للمراهقين والتي تدفعهم إلي ارتكاب جرائم في حق أنفسهم وحق المجتمع.

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