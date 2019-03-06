شاهد.. الإعلان الرسمي لـ Huawei P30

كشفت شركة هواوى الصينية اليوم عن الفيديو الدعائي الرسمي لأحدث هواتفها Huawei P30.



يظهر فى الفيديو الدعائي التحسينات التي قامت بها هواوي في الهاتف الجديد، بدءًا من مكبر الصوت وصولًا لميزة التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد، وهي المتواجدة في شقيقه الأكبر Mate 20 Pro، الذي تم طرحه فى العام الماضي.



يذكر انه تم الاعلان عن الهاتف في منتصف فبراير الماضي من خلال صورة لوجه القمر خلفها برج إيفل، للإشارة إلى مكان حفل إطلاق الهاتف، ومن المنتظر أن يتم الكشف عنه في 26 مارس.



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