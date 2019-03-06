ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

منوعات

شاهد.. الإعلان الرسمي لـ Huawei P30

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:02 م
صدى البلد
قسم المنوعات
كشفت شركة هواوى الصينية اليوم عن الفيديو الدعائي الرسمي لأحدث هواتفها Huawei P30.

يظهر فى الفيديو الدعائي التحسينات التي قامت بها هواوي في الهاتف الجديد، بدءًا من مكبر الصوت وصولًا لميزة التعرف على الوجه ثلاثية الأبعاد، وهي المتواجدة في شقيقه الأكبر Mate 20 Pro، الذي تم طرحه فى العام الماضي.

يذكر انه تم الاعلان عن الهاتف في منتصف فبراير الماضي من خلال صورة لوجه القمر خلفها برج إيفل، للإشارة إلى مكان حفل إطلاق الهاتف، ومن المنتظر أن يتم الكشف عنه في 26 مارس.

.

ترشيحاتنا

المكونات السرية لمش الأرياف بدون دود

كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها

وسائل إعلام سويسرية: بوتفليقة مازال في جنيف ويحتاج لعناية طبية

تعليم الإسكندرية تكشف تفاصيل حادث تسرب الغاز بمجمع مدارس السيوف

عمرو وردة لـ صدى البلد: اشتباكي مع جماهير أيك أكبر خطأ في حياتي

البحرالأحمر تشارك بوفد رسمي في بورصة برلين السياحية

علي جمعة يصحح مفهوم خاطئ في إخراج الزكاة على الأموال المودعة بالبنوك.. فيديو

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

مارسيليا الفرنسي يشبه مدافعه بنجم الأهلي ومنتخب مصر

طلبات غريبة من الأرجنتين لمشاركة ميسي أمام المغرب

العثور على جثة طفل غريق بمركز سنورس بالفيوم بعد اختفائه بـ 5 أيام

الأرصاد توجه تحذيراتها للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 2500 مركز طبي مشارك في حملة 100 مليون صحة.. فيديو
مهاب مميش: ميناء شرق بورسعيد سيكون عصب الاقتصاد القومي المصري.. فيديو
الأرصاد توجه تحذيراتها للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو
فلسطين: إسرائيل وضعت قوانين عنصرية للتصدي لمبادرة السلام العربية.. فيديو
شاهد.. لحظة إفراج اليابان عن كارلوس غصن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟