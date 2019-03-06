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محافظات

توزيع 514 ألف جنيه مساعدات مالية من جمعية الأورمان بالمنوفية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:11 م
صدى البلد
محمد امين
أعلن عادل درغام مدير جمعية الأورمان بالمنوفية، توزيع مساعدات زواج وقروض حسنة، وتسليم أكشاك خلال شهر مارس الجاري للحالات المستحقة علي مستوي قري ومراكز المحافظة بإجمالي 514 ألف جنيه، مؤكداُ تحديد هذه الحالات وفق أبحاث ميدانية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي لتحديد الحالات المستحقة والأولى بالرعاية.

وأشار إلى توزيع ( 24 ) قرضا حسنا بإجمالي 168 ألف جنيه قيمة القرض الواحد 7 آلاف جنيه على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكذا تم تسليم ( 13 ) كشك شاملا البضاعة والكهرباء وأجهزة الديب فريزر بإجمالي 269750 ألف جنيه بواقع 20 ألفا و750 جنيها للكشك الواحد، وكذا توزيع ( 11 ) مساعدات زواج للأيتام بإجمالي 77 ألف جنيه بواقع 7 آلاف للحالة الواحدة.

من جانبه أشاد محافظ المنوفية، بالجهود التى تقوم بها المؤسسات والجمعيات الأهلية في التخفيف عن كاهل المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم من خلال توفير الرعاية للفئات المستحقة، مؤكدا على توفير الدعم الكامل للجمعيات الأهلية لدورها الفعال الذي يؤكد علي أهمية مؤسسات المجتمع المدني ودورها في خدمة المجتمع.

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