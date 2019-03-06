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معهد معتمد يحتفل بتخريج دفعتين فى مكافحة العدوى ورعاية حديثى الولادة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 07:30 م
صدى البلد
يحتفل المعهد العربى للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" التابع لاتحاد الأطباء العرب ، بتخريج الدفعة الواحدة والثلاثين من الدبلوم المهنى فى مكافحة العدوى والدفعة الرابعة من الشهادة المهنية فى رعاية حديثى الولادة وذلك يوم الخميس 7 مارس 2019م بدار الحكمة.

حضر الحفل كل من الدكتور أسامة رسلان أمين عام اتحاد الأطباء العرب والدكتور عبدالرحمن كامل أمين المعهد العربي "معتمد" والدكتورة فاتن مصطفى عضو المجلس العلمي دبلوم مكافحة العدوى والأستاذ الدكتور محمد القليوبى رئيس المجلس العلمى للشهادة المهنية فى رعاية حديثى الولادة , كما يحضر الحفل أعضاء من المجلس العلمى وبعض أسر الخريجين.

وأوضح الدكتور أسامة رسلان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب، أن مكافحة العدوى من الدبلومات ذات الأهمية لجميع العاملين فى الحقل الصحى سواء أطباء أو تمريض لسلامتهم وسلامة مرضاهم.

ويعد المعهد العربي للتنمية المهنية المستدامة "معتمد" هو أول معهد عربي رائد متخصص فى تقديم البرامج الطبية والصحية المهنية حيث يقدم المعهد أكثر من 15 دبلومًا مهنيًا و 5 شهادات مهنية متخصصة وقد تخرج فيه حتى الآن أكثر من 4500 خريج مصرى وعربي على مدار 14 عامًا منذ نشأته عام 2005م.

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