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مهاب مميش: ميناء شرق بورسعيد سيكون عصب الاقتصاد القومي المصري.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:14 م
صدى البلد
مي محمد
قال الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن ميناء شرق بورسعيد يعد ميناء محوريا حيث انه سيكون قلب العالم في التجارة العالمية خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن الميناء سيكون عصب الاقتصاد القومي المصري.

وأشار " مميش" خلال لقاء خاص ببرنامج " صباحك مصري" المذاع عبر فضائية " MBC مصر 2" ، اليوم الأربعاء، إلى أن الأعماق داخل الميناء وصلت إلى 18 مترا ونصف، 8 كيلو مترات أرصفة ، المسطح المائي 8 كيلو متر مربع ، عرضة 500 متر ، منوها إلى أن الميناء قادر على استقبال جميع أنواع السفن القادمة أو الحالية في الميناء .

وأردف ان الميناء سيكون همزة الوصل ما بين دول الشرق و الغرب ، لافتا إلى أنه كان من المهم أن ننشأ ميناء قادر على استقبال السفن العملاقة، إضافة إلى توفير مناطق صناعية ولوجيستية في هذا الميناء من أجل جذب الدول للتصنيع داخل مصر .

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