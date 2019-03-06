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أخبار البلد

الصحة: فحص 3 ملايين طالب في حملة الكشف عن الأنيميا والتقزم والسمنة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:13 م
صدى البلد
عبدالصمد ماهر
أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاق المرحلة الثانية من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي للكشف المبكر عن "الأنيميا والتقزم والسمنة" لدى طلاب المرحلة الابتدائية بالمدارس، بدءًا من اليوم السادس من مارس وحتى 28 مارس الجاري.

وأوضحت وزيرة الصحة، أنه تم الإنتهاء من فحص ٣ ملايين طالب و طالبة بمحافظات المرحلة الأولى في ٧٥٠٠ مدرسة، موضحة أنه تم مد المرحلة الأولى إلى الحادى عشر من شهر مارس، حرصا على فحص أكبر عدد من الطلاب.

وأشارت وزيرة الصحة، إلى أن المرحلة الثانية تستهدف فحص 4.5 مليون طالب وطالبة بـ11 محافظة بالجمهورية وهي: القاهرة والأقصر وأسوان وسوهاج والبحر الأحمر وشمال سيناء والمنوفية وكفر الشيخ والإسماعيلية وبني سويف والسويس، بإجمالي 9788 مدرسة، لافتةً إلى أن أعلى نسبة مستهدفة من فحص الطلاب ستكون من نصيب محافظة القاهرة حيث سيجري فحص مليون و300 ألف طالب.

و من جانبه، قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان أن أعمال الفحص التي بدأت يوم 16 فبراير الماضي مستمرة على 3 مراحل تنتهي بنهاية شهر أبريل المقبل لافتًا إلى أن المبادرة تستهدف فحص قرابة 11.5 مليون طالب في أكثر من 22 ألف مدرسة، على أن يتم علاج المصابين بالأمراض الثلاثة في 225 عيادة من عيادات التأمين الصحي بالمجان، حيث يشترط إعطاء ولي الأمر موافقة كتابية على فحص نجله أو ابنته في "الحملة" وشهادة ميلاد الطالب حتى يجري الفحص، أو التعهد بإجرائه في أحد معامل المستشفيات الحكومية ويمد المدرسة بها.

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