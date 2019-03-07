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برلمان

برلماني يقترح عمل خط ساخن لخدمة السياح في مصر

الخميس 07/مارس/2019 - 12:53 ص
النائب ابراهيم عبد
النائب ابراهيم عبد العزيز حجازي
القسم السياسي
أعلن النائب إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو مجلس النواب، تقدمه باقتراح لإنشاء خط ساخن لخدمة السياح، ويكون ملزمًا للجميع من محلات وفنادق ومطاعم وكل شيء يختص بالسياحة، وذلك حتى يستطيع السائح تقديم أي شكوى.

وأشار "حجازي"، في تصريحات لـ"صدي البلد"، إلي أنه يوجد ازدهار بمجال السياحة في مصر، وهو ما يتطلب منا توفير مناخ ملائم للسياح، خصوصًا أن كثيرًا من أفراد المجتمع المصري عند تعاملهم مع السائحين، يعتبرونه فريسة يتم استغلالها عن طريق النصب والاحتيال، فضلًا عن سوء المعاملة.

وأكد عضو البرلمان، أنه بتوصيل شكوى السائح للوزارة المختصة واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشكوى، سنضمن نتيجة إيجابية لهذا الموضوع.

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