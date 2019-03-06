روسيا وسوريا تعلنان عدم تقديم مساعدات إنسانية لمخيم الركبان

أعلنت روسيا وسوريا أنها لن ترسل مساعدات إنسانية إلى مخيم الرُكبان الكائن في منطقة التنف السورية طالما تخضع هذه المنطقة لسيطرة جماعات مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة الأمريكية.



وقالت مراكز التنسيق الروسية السورية - في بيان مشترك اليوم الأربعاء- أنها لن ترسل مساعدات إنسانية إلى مخيم الرُكبان الكائن في منطقة التنف السورية طالما تسيطر على هذه المنطقة جماعات مسلحة مدعومة من الولايات المتحدة.



وبحسب البيان، فإن الولايات المتحدة سلمت قائمة من الأسئلة "الاستفزازية" تسعى من خلالها إلى التشكيك في مصداقية أنشطة تنفذها روسيا وسوريا لحل قضية مخيم الركبان.



كما جاء في البيان أن القائد الأمريكي في منطقة التنف السورية لم يتحمل مسئولية ضمان الأمن للقوافل الإنسانية وبدون عوائق خلال منطقة طولها 55 كيلومترًا تقع تحت سيطرة واشنطن.

