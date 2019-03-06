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الأرصاد توجه تحذيراتها للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:03 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ندى فتح الله
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم عادت درجات الحرارة للمعدل الطبيعي لها، بعد أن انخفضت بالأمس درجتين عن معدلها لهذا الوقت من العام.

وتابع "عبد العال" خلال تصريحاته الخاصة لفضائية "DMC" اليوم الأربعاء، أن هناك نشاط للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية اليوم، مشيرًا إلى أن فرص سقوط الأمطار انحصرت على السواحل الشمالية للبلاد فقط، خاصةً الشمالية الشرقية ومدن القناة، مشيرًا إلى انتهائها غدًا.

وأكد أن هناك استقرار في الحالة الجوية حتى منتصف الأسبوع المقبل، حيث أنه كلما قرب الوقت من فصل الربيع سوف نشهد نشاط ملحوظ للرياح قد يصل إلى العواصف.

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