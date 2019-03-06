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رياضة

رسميا.. إيقاف لاعب آرسنال 3 مباريات في الدوري الإنجليزي

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:04 م
صدى البلد
إسراء أشرف
أعلن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، عن إيقاف لوكاس توريرا لاعب فريق آرسنال، 3 مباريات بعد الطرد المباشر الذي تعرض له المباراة الماضية، أمام توتنهام هوتسبير بالبريميرليج.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن الاتحاد الإنجليزي رفض الاستئناف المقدم من آرسنال، لرفع العقوبة الموقعة على توريرا لمدة 3 مباريات، وبذلك سيغيب توريرا عن المشاركة مع أرسنال في مواجهات مانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد، بالإضافة إلى إيفرتون المقبلين بالبريميرليج.

وكان توريرا تلقى بطاقة حمراء خلال مواجهة توتنهام في المباراة الماضية، بعد تدخله القوي على داني روز لاعب السبيرز، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي 1-1.

ويحتل أرسنال المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي برصيد 57 نقطة، خلف مانشستر يونايتد بنقطة واحدة فقط.

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