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أخبار العالم

لأول مرة.. إيران تكشف عن خلاف لها مع روسيا بسبب إسرائيل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:06 م
صدى البلد
دعاء أبوهشيمة
كشف المساعد الخاص لوزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية حسين جابري أنصاري، عن وجود اختلاف في وجهات النظر بين طهران وموسكو بشأن إسرائيل.

ووفقا لوكالة أنباء فارس، أخبر الأنصاري صحيفة "اعتماد" الإيرانية أن روسيا لم تكن في أي وقت إلى جانب إيران فيما يتعلق بإسرائيل حتى نعتبر تصريحات السيد سيرجي ريابكوف اليوم أمرا جديدا، لكن نحن في سوريا وجدنا أننا نمتلك في بعض الأمور مصالح مشتركة مع روسيا.

وأضاف أن "إسرائيل أدركت الآن تبعات الربط بين إيران وسوريا ولبنان، وتسعى إلى تحميل خططها للاعبين الآخرين في سوريا ومن جملتهم روسيا. الكيان الإسرائيلي يستغل العلاقات التاريخية بينه وبين روسيا لتحقيق أهدافه"

وفي وقت سابق، اتهم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، إسرائيل بأنها "تنزع للمغامرة" بتنفيذها حملات قصف في سوريا، قائلا، إنه لا يستطيع استبعاد احتمال اندلاع صراع عسكري بين البلدين.

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