نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الأباتشي.. صور

حرص عدد من نجوم الزمالك وعلى رأسهم عبد المنعم كهربا وعبدالرحيم جنش ومحمد خليفة على الاحتفال بعيد ميلاد محمود عبدالرازق شيكابالا نجم الفريق السابق بمناسبة عيد ميلاده الـ 33.



وقام كهربا وجنش بالحضور لمنزل الاباتشي والاحتفال بعيد ميلاده للتعبير عن حبهم الشديد لنجم الزمالك.



ووصلت بعثة جورماهيا الكيني إلى مصر، استعدادًا لمواجهة الزمالك، الأحد المقبل، في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بكأس الكونفيدرالية الأفريقية.



ووصلت البعثة إلى القاهرة قادمة من الجزائر، بعد مواجهة نصر حسين داي في الجولة الرابعة، وتوجه الفريق لبرج العرب للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا للقاء الزمالك.



وخسر الزمالك من الفريق الكيني على ملعبه في الجولة الأولى بنتيجة 2-4، قبل أن يفوز مؤخرا على بيترو أتليتكو بهدف دون رد.