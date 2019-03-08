فيديوجراف| أصغر مليارديرة عصامية في التاريخ بعدما أطاحت بمؤسس فيسبوك

حققت عارضة الأزياء الأجنبية وصاحبة شركة مساحيق التجميل " كايلي جينر"، ذات الـ21 عامًا، مؤخرًا رقمًا قياسيًا جديدًا، إذ أعلنتها مجلة" فوربس" الأمريكية كأصغر مليارديرة عصامية في التاريخ.



وأعربت جينر عن بالغ سعادتها و خاصة بعد انتزاع اللقب من مارك زوكربيرج مؤسس "فيسبوك" الذي حصد المبلغ نفسه في الـ23 من عمره.



وأرجعت جينر ثروتها الطائلة إلى القاعدة الجماهيرية التي تمتعت بهاعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كانت بديلًا عن الإعلانات الترويجية .



ومن خلال الفيديوجراف التالي .. يمكنك معرفة مزيد من التفاصيل عن أصغر عصامية في التاريخ...