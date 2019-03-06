مفوض الأونروا يعرب عن امتنانه لدور الدول العربية في حل أزمتها المالية

أكد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الوكالة فخورة بشراكتها مع الدول العربية والجامعة العربية، وهي ممتنة لدور الدول العربية في حل المشكلة المالية التي واجهتها العام الماضي.



وقال كرينبول - في كلمته في افتتاح مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية (151) الدول العربية - إن الوكالة لم تواجه من قبل مثل هذا الخطر الذي واجهته في ٢٠١٨ بعد قطع الولايات المتحدة دعمها المالي لها.



وأضاف مخاطبا الوزراء العرب" بفضل دعمكم تخطينا هذه المشكلة الخطيرة، موجها الشكر للدول العربية والجامعة العربية وخاصة مصر والأردن وفلسطين لدعمهم للوكالة"، وكذلك الشكر على الدعم المالي الكريم من قبل السعودية والكويت الذي وصفه بأنه يستحق التحية.



وقال" إن الدعم الذي جاء من دول من أمريكا وآسيا وأوروبا كان بمثابة رسالة للاجئين الفلسطينيين بأنهم غير منسيين.



وأوضح أن الوكالة خفضت نفقاتها بقيمة ٩٢ مليون دولار العام الماضي إضافة إلى تخفيض تال بقيمة ٦٠ مليون دولار أخرى لتعويض المبلغ الذي خفضته الولايات المتحدة.



وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هو دفاع عن الاستقرار في المنطقة.

