ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مفوض الأونروا يعرب عن امتنانه لدور الدول العربية في حل أزمتها المالية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:14 م
صدى البلد
أ ش أ
أكد بيير كرينبول المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) أن الوكالة فخورة بشراكتها مع الدول العربية والجامعة العربية، وهي ممتنة لدور الدول العربية في حل المشكلة المالية التي واجهتها العام الماضي.

وقال كرينبول - في كلمته في افتتاح مجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية (151) الدول العربية - إن الوكالة لم تواجه من قبل مثل هذا الخطر الذي واجهته في ٢٠١٨ بعد قطع الولايات المتحدة دعمها المالي لها.

وأضاف مخاطبا الوزراء العرب" بفضل دعمكم تخطينا هذه المشكلة الخطيرة، موجها الشكر للدول العربية والجامعة العربية وخاصة مصر والأردن وفلسطين لدعمهم للوكالة"، وكذلك الشكر على الدعم المالي الكريم من قبل السعودية والكويت الذي وصفه بأنه يستحق التحية.

وقال" إن الدعم الذي جاء من دول من أمريكا وآسيا وأوروبا كان بمثابة رسالة للاجئين الفلسطينيين بأنهم غير منسيين.

وأوضح أن الوكالة خفضت نفقاتها بقيمة ٩٢ مليون دولار العام الماضي إضافة إلى تخفيض تال بقيمة ٦٠ مليون دولار أخرى لتعويض المبلغ الذي خفضته الولايات المتحدة.

وأشار إلى أن الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين هو دفاع عن الاستقرار في المنطقة.

ترشيحاتنا

محافظ كفرالشيخ يحيل 19 موطفًا و3 أطباء للتحقيق

شاهد.. غادة عبد الرازق في إطلالة جريئة

كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

استسلام المئات من عناصر داعش في آخر جيب له بسوريا

بث مباشر.. مباراة الأهلي وبيراميدز في دوري الجمهورية

شاهد.. لحظة إفراج اليابان عن كارلوس غصن

صحيفة ألمانية: مصر عادت بقوة لمكانها الطبيعي كوجهة جذابة للسياح

وسائل إعلام سويسرية: بوتفليقة مازال في جنيف ويحتاج لعناية طبية

السعودية ترفع التأشيرة عن أمريكا والصين واليابان

روحاني يفجر مفاجأة حول تنازله عن السلطة

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

خدمات جديدة للزوار بمنطقة أهرامات الجيزة.. صور

فيديو

الفيروسات الكبدية: 2500 مركز طبي مشارك في حملة 100 مليون صحة.. فيديو
مهاب مميش: ميناء شرق بورسعيد سيكون عصب الاقتصاد القومي المصري.. فيديو
الأرصاد توجه تحذيراتها للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو
فلسطين: إسرائيل وضعت قوانين عنصرية للتصدي لمبادرة السلام العربية.. فيديو
شاهد.. لحظة إفراج اليابان عن كارلوس غصن

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟