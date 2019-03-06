طلب إحاطة بشأن تقصير مدرب المنتخب الوطني للمصارعة

تقدمت الدكتورة إيناس عبد الحليم، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الرياضة بشأن إهمال وتقصير مدرب المنتخب الوطني للمصارعة بما تسبب في حرمان مصر من بعض الميداليات.



وقالت النائبة، إن اللاعب محمد السويفي، لاعب المنتخب الوطني للمصارعة، تحدث عن أمر في غاية الخطورة، تسبب في استبعاد 3 لاعبين من المشاركة في بطولات دولية وحرمان مصر من التتويج بميداليات، حيث أن نوم فرج عبد الرازق مدرب المنتخب الوطني تسبب في استبعاد 3 لاعبين من مصر للمشاركة في بطولات دولية وحرمان مصر من بعض الميداليات.



وأضافت: "بحسب اللاعب، فإن فرج عبد الرازق مدرب المنتخب لم يحضر الاجتماع الفني وقرعة بطولة دولية ودية مقامة حاليا في بلغاريا مما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المشاركة في المنافسات وخسارتنا لميداليتين متوقعتين، وكذلك نفس المدرب كان سببا في أزمة كبيرة خلال دورة الألعاب الأولمبية بلندن عام 2012 عندما تسبب في استبعاد لاعبين مصريين من المنافسات في الدورة الأولمبية وحرمان مصر أيضا من المنافسة على الميداليات بسبب نومه أيضا".



وشددت عبد الحليم، أن هذا الأمر إذا ثبت يرتقي إلى درجة الكارثة التي تتطلب المحاسبة بشكل عاجل، فإنه من غير المعقول أن ينام المدرب وقت القرعة، كما أن ذلك يعكس سوء التنظيم بشكل فج، بما يتطلب محاسبة القائمين على البعثة المصرية خلال الدورة.



وطالبت النائبة، بفتح تحقيق في الواقعة للوقوف على الحقيقة ومحاسبة المخطئ بشكل عاجل وشفاف.