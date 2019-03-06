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رياضة

الاتحاد الدولي للإسكواش يوقع عقد شراكة مع آي إيفنتس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 03:15 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى
وقع الاتحاد الدولي للاسكواش، عقد شراكة مع شركة "آي إيفنتس" برئاسة عمرو منسي، أسطورة الاسكواش الأسبق، لإسناد تنظيم بطولات العالم لمدة ٣سنوات قادمة في خطوة تؤكد علي ثقة الاتحاد الدولي في التنظيم المصري وتعكس مدي الاستقرار الذي ينعم به مصر.

وجاء اختيار منسي ، علي خلفيه نجاحاته الكبيرة في تنظيم البطولات السابقة مع الاتحاد الدولي وخاصة بطولة الجونة والتي اثبتت تفوقا منقطع النظير علي مستوي العالم من حيث المتابعة والجوائز المالية ومشاركة أفضل نجوم العالم.

وأعلن الاتحاد الدولي تنظيم بطولتي العالم للسيدات وبطولة بلاتنيوم للرجال خلال عام ٢٠١٩ في مصر وأكد عمرو منسي، في أول تصريح له عقب اختياره لهذا التمثيل المشرف، أنه وقع بالفعل أول عقد رعاية مع البنك التجاري الدولي مع الرئيس التنفيذي حسين أباظة.

وأوضح عمرو منسي أن بطولة العادم للسيدات ستقام في مصر خلال العام الجاري بجانب بطولة بلاتنيوم للرجال والتي ستقام بعد سنوات من الغياب في منطقة أهرامات الجيزة والتي وقع الاختيار عليها لتحتضن الحدث العالمي.

وأضاف بأنه ستقام بطولة بلاتنيوم للسيدات والرجال خلال عامي ٢٠٢٠ و٢٠٢١ على أن تقام في مصر خلال العامين المقبلين، حيث يبلغ مجموع جوائز البطولتين، ٣٢٥ ألف دولار و١٦٥ ألف دولار.

وقال إن منطقة الأهرامات التاريخية سبق واحتضنت أهم بطولات العالم في الاسكواش ولكن توقف ذلك منذ عدة سنوات مشيرا إلى أنه تقرر العودة مرة أخرى للمنطقة التاريخية بهدف تنشيط السياحة، مشيرا إلى أن نجوم العالم سيشاركون في البطولات الأربعة خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

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