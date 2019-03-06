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رياضة

رئيس نادي الجونة: لا نفكر في البقاء بالدوري

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:31 م
صدى البلد
حسن غنيمة
قال نادر شوقي رئيس شركة "إيلفن" المنوطة بإدارة نادي الجونة أن إدارة النادى لا تفكر تماما فى أمر بقاء الفريق بالدورى الممتاز حيث إن طموح الجهاز الفنى واللاعبين أكبر من ذلك حيث يطمح الجميع أن يظهر الجونة خلال المباريات المتبقية فى الدورى الممتاز بمظهر مشرف وأن يكون الفريق إضافة قوية للدورى الممتاز حيث نسعى إلى مركز متقدم فى جدول مسابقة الدورى الممتاز.

وأضاف نادر شوقي، أن الفريق يمتلك عددا كبيرا من العناصر المميزة والدليل انضمام أكثر من لاعب إلى صفوف المنتخب الأوليمبى مثل محمود الجزار وأحمد حمدى مشيرا إلى أن فوارق النقاط بين جميع الفرق ضئيلة جدا مما يتيح الفرصة لكل الفرق لتحسين موقفها فى جدول مسابقة الدورى الممتاز .

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