لكثرة نتائجها المميتة.. اقتراح بتخصيص حصة بالمدارس عن مخاطر الألعاب الإلكترونية.. ونواب: الفكرة صعبة التنفيذ والأفضل تحسين الأخلاق.. وبرلماني: تدريس مادة لتعليم آداب التعامل مع مواقع التواصل

سمير غطاس:
كلام فاضي ويجب تحسين أخلاق الطلاب
محمد الكومي:
محمد الكومي:
المجتمع بدون قيم وسلوكيات وتفكير سوف ينهار
إبراهيم حجازي:
إبراهيم حجازي:
فكرة عمل حصة دراسية للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية صعبة التنفيذ
انتشرت في الآونة الأخيرة ألعاب إلكترونية لها طابع عدواني وتأثير سلبي علي مستخدميها، البعض منها يدفع للانتحار والآخر تدفع للقتل فضلا عن الانطوائية التي تسببها وتضييع الوقت والخلافات العائلية المستمرة بسببها، لأنها تتطلب تركيز ووقت كبير دون انقطاع مما يؤدي إلي غضب روادها عند طلب منهم أي شيء.
الأمر الذي دفع النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب،عن مركز ملوي بمحافظة المنيا، بتقدمه باقتراح برلمانى لتخصيص حصة دراسية للطلاب، علي مستوي جميع المراحل التعليمية ، بشأن التوعية بخطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التى انتشرت مؤخرًا، وذلك لتأثيراتها السلبية على التلاميذ.
تضمن الاقتراح، ضرورة تخصيص حصة في العام الدراسي الجاري بجميع المراحل التعليمية للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للمراهقين والتى تدفعهم إلي ارتكاب جرائم في حق أنفسهم وحق المجتمع.
أكدغلاب فى إقتراحه، علي إن المجتمع المصري فوجئ خلال الآونة الأخيرة بعدد من التطبيقات التى تنتشر فيما بين المراهقين عبر الهواتف المحمولة تدفع الشباب إلي إيذاء أنفسهم وأسرهم، وبعضها يساعد علي الانتحار، وأخري تروج للعدائية والعنف، فى وقت الحديث عن إجراءات حكومية لحظرها أصبح صعب نظرًا لوجود وسائل متعددة لتخطي الحظر، وبالتالي لابد من التفكير فى رؤي جديده من شأنها التغلب علي إشكاليات هذه التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وعلي رأسها رفع الوعي والثقافة.
لفت عضو مجلس النواب، إلي أن رفع ثقافة الوعي تكون سبيل لمواجهة هذه التطبيقات وذلك لدي الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من خلال المدرسة بتخصيص حصة يتم فيها رفع وعي الطلاب والشباب ، خاصة أن تزايد مخاطرها يتم يوما عن الأخر كونها علي الهواتف المحمولة التى يصعب الرقابة عليها، مما يجعل شبابنا وأطفالنا يفقدون حياتيهم نتيجة تلك التطبيقات التى تخترق العقول قبل أن تخترق الأجهزة، وهو ما يستدعي ضرورة رفع الوعي بمخاطر تلك الألعاب والتطبيقات عبر جميع وسائل وأهما المدارس بجميع المراحل التعليمية بدء من الابتدائية حتى الثانوية.
من جانبه إعترض النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، علي هذا الإقتراح، واصفا إياه بأنه مقترح ليس له معني " كلام فاضي".
وأكد غطاس في تصريحاته لـ"صدي البلد" علي وجود أولويات أفضل من ذلك، كتحسين اخلاق الطلاب، مشيرا إلي ان الحديث عن هذه الألعاب يدفع الكثير لتجربتها، ويحقق نتائج عكسية.
واوضح عضو البرلمان، انه حتي لو تم إرتكاب جرائم بسبب هذه الألعاب، فهي حالات فردية وليست ظاهرة، كي تحتم علينا فرض حصص وإختيار معلمين متخصصين وعمل موازنة لهم.
وقال النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، انه سبق وقام بتقديم مقترح برغبة لتدريس مادة لتعليم اداب التعامل مع مواقع السوشيال، والألعاب الإلكترونية والمواقع الضارة لإدراك خطورتها.
وأضاف الكومي في تصريحاته لـ"صدي البلد" ان الدافع لتقديم هذا المقترح، هو تعامل الأبناء غير السوي مع هذه المواقع، حيث اصبح التعامل معها عادة يومية غير منقطعة، وبالتالي أصبحنا في حاجة توضح كيفية الإستخدم ووضع ضوابط وحدود تضمن تجنب الأضرار السلبية الناتجة عنها.
واكد عضو البرلمان، أننا نتحدث عن عنصر هام من عناصر بناء الإنسان المصري، كبناء عقله وعاداته وتقاليده، وبالتالي مهما كانت تكلفة هذا الموضوع فنحن في حاجة ماسه لهذا الأمر، لان المجتمع بدون قيم وسلوكيات وتفكير سوف ينهار.
وفي نفس السياق قال الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الألعاب الالكترونية أصبحت تمثل خطر علي أبنائنا وبالتالي تأتي فكرة عمل حصة دراسية للتوعية بمخاطرها، لتحصين أبنائنا، ولكن هذا الأمر يحتاج إلي طاقة بشرية بالمدارس ومتخصصين في هذا المجال، موضحا أننا نملك مدارس عديدة وبالتالي تغطية كافة المدارس امر صعب تنفيذه، مع كامل الإحترام لصاحب المقترح.
وأضاف حجازي في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن التوعية في الأساس تكون في المنزل حيث يقع علي عاتق الأهالي دور كبير في منع أولادهم من ممارسة ألعاب خطيرة ومراقبتهم، وحمايتهم من التأثيرات السلبية التي تنجم عنها.
واشار عضو اللجنة التعليمية بالبرلمان،إلي أن دور الإعلام في التوعية العامة ورفع ثقافة الوعي لدي الجميع يكون فعال أكثر، وذلك ببيان المخاطر مع ذكر حالات مسها الضرر بسبب هذه الألعاب.
انتشرت في الآونة الأخيرة ألعاب إلكترونية لها طابع عدواني وتأثير سلبي علي مستخدميها، البعض منها يدفع للانتحار والآخر تدفع للقتل فضلا عن الانطوائية التي تسببها وتضييع الوقت والخلافات العائلية المستمرة بسببها، لأنها تتطلب تركيز ووقت كبير دون انقطاع مما يؤدي إلي غضب روادها عند طلب منهم أي شيء.
الأمر الذي دفع النائب عمرو غلاب، عضو مجلس النواب،عن مركز ملوي بمحافظة المنيا، بتقدمه باقتراح برلمانى لتخصيص حصة دراسية للطلاب، علي مستوي جميع المراحل التعليمية ، بشأن التوعية بخطورة الألعاب والتطبيقات الإلكترونية التى انتشرت مؤخرًا، وذلك لتأثيراتها السلبية على التلاميذ.
تضمن الاقتراح، ضرورة تخصيص حصة في العام الدراسي الجاري بجميع المراحل التعليمية للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية والتطبيقات الموجهة للمراهقين والتى تدفعهم إلي ارتكاب جرائم في حق أنفسهم وحق المجتمع.
أكدغلاب فى إقتراحه، علي إن المجتمع المصري فوجئ خلال الآونة الأخيرة بعدد من التطبيقات التى تنتشر فيما بين المراهقين عبر الهواتف المحمولة تدفع الشباب إلي إيذاء أنفسهم وأسرهم، وبعضها يساعد علي الانتحار، وأخري تروج للعدائية والعنف، فى وقت الحديث عن إجراءات حكومية لحظرها أصبح صعب نظرًا لوجود وسائل متعددة لتخطي الحظر، وبالتالي لابد من التفكير فى رؤي جديده من شأنها التغلب علي إشكاليات هذه التطبيقات والألعاب الإلكترونية، وعلي رأسها رفع الوعي والثقافة.
لفت عضو مجلس النواب، إلي أن رفع ثقافة الوعي تكون سبيل لمواجهة هذه التطبيقات وذلك لدي الطلاب بالمراحل التعليمية المختلفة من خلال المدرسة بتخصيص حصة يتم فيها رفع وعي الطلاب والشباب ، خاصة أن تزايد مخاطرها يتم يوما عن الأخر كونها علي الهواتف المحمولة التى يصعب الرقابة عليها، مما يجعل شبابنا وأطفالنا يفقدون حياتيهم نتيجة تلك التطبيقات التى تخترق العقول قبل أن تخترق الأجهزة، وهو ما يستدعي ضرورة رفع الوعي بمخاطر تلك الألعاب والتطبيقات عبر جميع وسائل وأهما المدارس بجميع المراحل التعليمية بدء من الابتدائية حتى الثانوية.
من جانبه إعترض النائب سمير غطاس عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، علي هذا الإقتراح، واصفا إياه بأنه مقترح ليس له معني " كلام فاضي".
وأكد غطاس في تصريحاته لـ"صدي البلد" علي وجود أولويات أفضل من ذلك، كتحسين اخلاق الطلاب، مشيرا إلي ان الحديث عن هذه الألعاب يدفع الكثير لتجربتها، ويحقق نتائج عكسية.
واوضح عضو البرلمان، انه حتي لو تم إرتكاب جرائم بسبب هذه الألعاب، فهي حالات فردية وليست ظاهرة، كي تحتم علينا فرض حصص وإختيار معلمين متخصصين وعمل موازنة لهم.
وقال النائب محمد الكومي عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، انه سبق وقام بتقديم مقترح برغبة لتدريس مادة لتعليم اداب التعامل مع مواقع السوشيال، والألعاب الإلكترونية والمواقع الضارة لإدراك خطورتها.
وأضاف الكومي في تصريحاته لـ"صدي البلد" ان الدافع لتقديم هذا المقترح، هو تعامل الأبناء غير السوي مع هذه المواقع، حيث اصبح التعامل معها عادة يومية غير منقطعة، وبالتالي أصبحنا في حاجة توضح كيفية الإستخدم ووضع ضوابط وحدود تضمن تجنب الأضرار السلبية الناتجة عنها.
واكد عضو البرلمان، أننا نتحدث عن عنصر هام من عناصر بناء الإنسان المصري، كبناء عقله وعاداته وتقاليده، وبالتالي مهما كانت تكلفة هذا الموضوع فنحن في حاجة ماسه لهذا الأمر، لان المجتمع بدون قيم وسلوكيات وتفكير سوف ينهار.
وفي نفس السياق قال الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الألعاب الالكترونية أصبحت تمثل خطر علي أبنائنا وبالتالي تأتي فكرة عمل حصة دراسية للتوعية بمخاطرها، لتحصين أبنائنا، ولكن هذا الأمر يحتاج إلي طاقة بشرية بالمدارس ومتخصصين في هذا المجال، موضحا أننا نملك مدارس عديدة وبالتالي تغطية كافة المدارس امر صعب تنفيذه، مع كامل الإحترام لصاحب المقترح.
وأضاف حجازي في تصريحاته لـ"صدي البلد" أن التوعية في الأساس تكون في المنزل حيث يقع علي عاتق الأهالي دور كبير في منع أولادهم من ممارسة ألعاب خطيرة ومراقبتهم، وحمايتهم من التأثيرات السلبية التي تنجم عنها.
واشار عضو اللجنة التعليمية بالبرلمان،إلي أن دور الإعلام في التوعية العامة ورفع ثقافة الوعي لدي الجميع يكون فعال أكثر، وذلك ببيان المخاطر مع ذكر حالات مسها الضرر بسبب هذه الألعاب.