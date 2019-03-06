أمين حزب الحرية: مؤتمر نبذ التعصب خطوة جيدة لإنهاء الاحتقان الكروي بين الجماهير

قال محمد مهنى، أمين شباب حزب الحرية المصري، إن مؤتمر "نبذ العنف والتطرف" بمثابة مبادرة جيدة على طريق إنهاء حالة الإحتقان الكبيرة الموجودة داخل الشارع المصري في الآونة الأخيرة.



وأضاف "مهني"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تواجد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور صلاح حسب اللّه المتحدث الرسمي للبرلمان وممثله في هذا اللقاء يؤكد على تكاتف كل جهات الدولة للعمل علي دعم هذه المبادرة وإنجاحها لإنهاء حالة الإنفلات الأخلاقي الغير رياضي الذي ينذر بحدوث ما لايحمد عقباه في الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس الأمم الأفريقية خلال شهر يونيو.



وأشار، أمين شباب الحرية، إلى أن هناك سعي من الجميع لتواجد المصريين بكثافة في المدرجات وإنجاح هذه البطولة ولعل حضور رئيس نادي الزمالك لهذا اللقاء يؤكد بالفعل سعي الجميع لنزع فتيل هذه الأزمة لقطع الطريق على هواة ضرب استقرار الدولة المصرية والشارع المصري.



وتابع: أنه على اتحاد الكرة وهو أحد الأسباب الرئيسية لوصول الشارع الكروي المصري لهذه الأزمة أن يعمل جاهدًا من بداية الموسم المقبل علي وضع جدول زمني محدد ملزم للجميع ولا توجد فيه أي استثناءات لأحد ومن يخالف يتم توقيع أقصى العقوبات عليه وأيضًا على الإعلام الرياضي المصري الكف عن الحديث للشارع الكروي بألوان الفانلات وأن يكون طرفًا محايدًا للجميع وأن يراعي السادة الإعلاميين الرياضيين ضرورة تغيير طريقة الخطاب الإعلامي المحرض الذي أنتشر بشكل مخيف في الآونة الأخيرة.



ولفت أمين شباب الحرية، إلى أن الأمر يحتاج تكاتف من الجميع لوضع أسس ومبادئ صحيحة حتى تنتهي هذه الأمور، حيث إن مصر ليست بحاجة لهذه الصراعات في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه الدولة المصرية.