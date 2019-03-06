ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري والكهرباء بالدقهلية

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة بني عبيد بمحافظة الدقهلية، من إلقاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة ماكينات الري والكهرباء والأبواب والشبابيك الحديدية.



تلقي اللواء محمد حجي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد شرباش، مدير مباحث المديرية، يفيد بورود عدة بلاغات بدائرة مركز بني عبيد بسرقة ماكينات الري والكهرباء والأبواب والشبابيك الحديدية.



وتقرر تشكيل فريق بحث بإشراف العميد أحمد شوقي، رئيس مباحث المديرية، العقيد محمد الحسيني رئيس فرع شرق، والرائد أحمد الجندي، رئيس مباحث بني عبيد، والنقيب محمد صفوت معاون المباحث، وأسفرت جهود فريق البحث أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابي يضم كل من عباس .س.ع 36 عاما عاطل ومسجل شقي خطر سرقات، ومقيم بقرية مبارك دائرة المركز وحسام .أ.م 29 عاما عاطل ومسجل شقي خطر سرقات.



وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بمحضر الشرطة بما اسفرت عنه التحريات، وأرشدوا عن مكان بيع بعض المسروقات بمبلغ 10 الاف جنيه وكذلك اعترفوا بسرقة سيارة نصف نقل مقطورة من دائرة المركز وأرشدوا عن مكانها وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأحيل للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.