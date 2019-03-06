السفارة الفرنسية: نقف مع مصر جنبا لجنب لصالح تدعيم المساواة بين المرأة والرجل

أكدت السفارة الفرنسية في القاهرة علي إلتزامها الوقوف جنبا الي جنب مع مصر لصالح تدعيم المساواة بين المرأة والرجل وذلك بمناسبة يوم 8 مارس.



وأوضحت السفارة في بيان لها اليوم قائلة " كما هو الحال في كل عام، تحتفل الأسرة الدولية برمتها في 8 مارس باليوم العالمي لحقوق المرأة.



وقالت السفارة في بيانها " في الوقت الذي باتت فيه مكافحة أشكال عدم المساواة ، لا سيما بين المرأة والرجل، تشغل قلب الرئاسة الفرنسية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى G7 في 2019، فإن هذا اليوم أضحى مناسبة لفرنسا حيث تؤكد فيها التزامها الكامل جبنًا إلى مصر وفي جميع أنحاء العالم لصالح المساواة بين المرأة والرجل ومكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتشجيع مشاركتها في كافة أوساط المجتمع وفي الحياة العامة.



واضافت السفارة " ففي 8 مارس 2019، ستحشد السفارة الفرنسية والمعهد الفرنسي جهودهما بصورة كاملة للاحتفاء في مصر بهذا اليوم العالمي لحقوق المرأة."

