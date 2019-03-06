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برلمان

النائب أحمد علي: بدء تطوير مزلقان عين شمس كمدخل لحي المرج

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:33 م
النائب أحمد علي
النائب أحمد علي
عبد الرحمن سرحان
حضر البرلماني أحمد علي إبراهيم عضو مجلس النواب، عن دائرة المرج، عن حزب المصريين الأحرار، برفقة نائب المحافظ للمنطقة الشرقية المهندس إبراهيم صابر السيد المهندس مصطفي رجب خليل مدير إدارة هندسة السكة الحديد بالقاهرة ونواب عين شمس والمرج لتنفيذ تطوير مزلقان عين شمس من أجل حل مشكلة التكدس المروري بشارع عين شمس.

ويتم ذلك من خلال عمل حارات مرورية وجعل سارع الفيروز ناحية الدخول لحي المرج فقط وجعل شارع عين شمس ناحية خروج فقط من المرج وتوسعة الحارات من علي المزلقان ٨ متر.

جاء ذلك بعد اجتماع تنسيقي بين المحافظة وحي المرج وحي عين شمس ونواب المرج ونواب عين شمس وبحضور ممثلي هيئة السكة الحديد المسئولة عن إدارة مزلقان عين شمس.

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