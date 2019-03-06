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تعليم

جامعة المنيا تكرم أعضاء بعثة حفائر مكتشفي آثار تونا الجبل

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:19 م
صدى البلد
ايمن رياض
كرم الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، صباح اليوم، أعضاء بعثة الحفائر لمركز الدراسات والبحوث الأثرية بجامعة المنيا، مكتشفى أثار منطقة "تونا الجبل"، والتى أسفرت عن إعلان جامعة المنيا أول اكتشاف لعام 2019 والذي شمل خبيئة للمومياوات تحتوي على 40 مومياء بكامل حالتها بالزخارف والنقوش، وذلك أثناء أعمال التنقيب والمسح الأثري لبعثة الحفائر الخاصة بجامعة المنيا بالمنطقة بالاشتراك مع وزارة الاثار خلال الموسم الثاني لأعمال الحفائر والتنقيب التي استمرت لمدة شهرين متتاليين.

وقدم د."عبد النبي"، درع الجامعة لأعضاء البعثة وعلي رأسهم الدكتور وجدي رمضان رئيس البعثة، والدكتور الطيب عباس نائب رئيس البعثة، ود.جمال صفوت المدير التنفيذي لمركز الدراسات والبحوث الأثرية والدكتور أحمد طالب ود.أحمد عطا، ود.حسام عبداللاه، ود.أحمد صلاح، ود.أحمد فاروق أعضاء البعثة.

وأكد د."عبد النبي" حرص الجامعة على دعم وتقدير الكفاءات بها، مضيفًا أن ثقافة التكريم واحدة من أهم المحفزات التي تُساعد على نموّ المجتمعات ورقيها؛ ودفع علماءها ومبدعيها لمزيد من التميّز والتفوّق.

من جانبه أوضح د."وجدي رمضان" أن البعثة قامت آنذاك بتحديد نقاط عمل علي مساحة 400 متر تم تقسيمها الى مربعات، وأسفر رفع الرمال عن اكتشاف 3 آبار دفن على عمق 8 أمتار عثر بداخلهم على توابيت من الفخار والحجر الجيري والخشب في حالة سليمة، وبعض الأواني الفخارية وبعض الاوستبراكات وقطع الكرتوناج، ومجموعة من المومياوات لرجال ونساء وأطفال وحيوانات نادرة في حالة جيدة جدا وتضم بعضها نقوش كتابية باللغة المصرية القديمة" الديموطيقية" و"اليونانية".

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