رئيس جامعة الإسكندرية يناقش الاستعدادات الخاصة بافتتاح معهد كونفوشيوس

استقبل الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، جياولى يينج قنصل عام الصين بالإسكندرية، وسونج بو المستشار التعليمى بالسفارة الصينية للإتفاق على إنشاء معهد كونفوشيوس بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع جامعة شنغهاى بالصين بهدف نشر الثقافة الصينية وخلق فرص أفضل لتواصل وتبادل الحضارات.



وأشار الكردى إلى أن معهد كونفوشيوس سيتم إنشاؤه بجامعة الإسكندرية ليكون متميزًا عن باقى المعاهد الموجودة بإنحاء الجمهورية، منوها بأن المعهد سيكون له إمتداد مهنى بجانب دوره الثقافى لتدريب الطلاب وإيجاد فرص عمل لهم بعد تخرجهم، وأشار إلى أن المعهد سيتم افتتاحه بكلية الآداب عقب الإنتهاء من التجهيزات اللازمة.



من جانبها أكدت قنصل الصين أن إنشاء معهد كونفوشيوس داخل صرح تعليمى وأكاديمى متميز كجامعة الإسكندرية يعد حدث مهما، موضحه أنه سيتم استقدام أساتذة ومتخصصون من جامعة شنغهاى لتدريس اللغة الصينية.



حضر اللقاء الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة موسى عميد كلية الآداب، والدكتورة جيهان جويفل مساعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب لشئون تدويل التعليم العالى والتعاون الدولى، والدكتورة سهام القارح أستاذ اللغويات والمشرف على قسم اللغة الصينية وآدابها بكلية الآداب، والدكتور مراد عباس رئيس قسم اللغة العربية بكلية الآداب، والدكتورة ناهد عبد الله أستاذ الأدب والترجمة بكلية الألسن جامعة عين شمس.