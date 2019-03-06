نائب وزير الزراعة تفتتح مؤتمر المجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا.. محرز: 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلى 400 مليون دجاجة

نائب وزير الزراعة تدعو الأمريكان للاستثمار في مصر
منى محرز:
منى محرز:
صناعة الدواجن في مصر من المشروعات القومية الواعدة
نائب وزير الزراعة:
نائب وزير الزراعة:
شباك واحد لتسهيل اجراءات الاستثمار
مصر من أكبر الدول المستوردة لفول الصويا الأمريكي
6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلي 400 مليون دجاجة
افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المؤتمر السنوي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا والذي تم عقده بالقاهرة، بحضور جيم ستر، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا والمدير الاقليمي للمجلس التصديري لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا والدكتور علي عبدي المستشار الزراعي بالسفارة الامريكية والدكتور نبيل دروبش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من المتخصصين في صناعة الدواجن والاسماك وفول الصويا في مصر.
وأكدت "محرز" في كلمتها خلال المؤتمر أن صناعة الدواجن في مصر من المشروعات القومية الواعدة وتنمو بشكل كبير ولذا يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة وتحقيق إضافة حقيقية إلي الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن وزارة الزراعة واستصلاج الاراضي وضعت خطة لزيادة الإنتاج الداجني، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه الصناعة المهمة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج وقد تم الموافقة على تنفيذ 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلي 400 مليون دجاجة ومشروع انتاج مليار بيضة.
وأعلنت "نائب الوزير" عن اتخاذ وزارة الزراعة والحكومة الإجراءات اللازمة لإنشاء منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للمستثمرين المصريين والاجانب.
وأوضحت أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة لفول الصويا الأمريكي نظرا لزيادة المشروعات الداجنة والسمكية الجديدة والتي ستزيد من استهلاك فول الصويا، كما أن مصر مهتمة بزيادة الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية وخصوصا انتاج سمك البلطي الذي يستهلك كميات كبيرة من فول الصويا وايضا نشر فكرة الاستخدام الامثل لوحدة المياه وتعظيم قيمتها واستخدامها في اكثر من انتاج سمكي ونباتي.
ووجهت "محرز" في نهاية كلمتها، الشكر للمجلس التصديري للصويا الامريكي والسفارة الامريكية لتنظيم هذا المؤتمر ودعمهم المستمر لوزارة الزراعة والانتاج الحيواني وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع صناعة الدواجن والاسماك وتشجيع المستثمرين الامريكين علي الاستثمار في هذا القطاع كما شكرت القائمين علي صناعة الدواجن والاسماك لحضورهم المؤتمر ودعمهم المستمر لتوفير الغذاء الأمن للمواطن المصري.
مصر من أكبر الدول المستوردة لفول الصويا الأمريكي
6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلي 400 مليون دجاجة
افتتحت الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة المؤتمر السنوي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا والذي تم عقده بالقاهرة، بحضور جيم ستر، الرئيس التنفيذي للمجلس التصديري الأمريكي لفول الصويا والمدير الاقليمي للمجلس التصديري لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا واوروبا والدكتور علي عبدي المستشار الزراعي بالسفارة الامريكية والدكتور نبيل دروبش رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن وعدد من المتخصصين في صناعة الدواجن والاسماك وفول الصويا في مصر.
وأكدت "محرز" في كلمتها خلال المؤتمر أن صناعة الدواجن في مصر من المشروعات القومية الواعدة وتنمو بشكل كبير ولذا يجب أن تتضافر كافة الجهود للنهوض بها نظرًا لأهميتها في إتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة المباشرة وغير المباشرة وتحقيق إضافة حقيقية إلي الاقتصاد القومي من خلال المنتجات التي تقوم عليها تلك المشروعات.
وأشارت إلى أن وزارة الزراعة واستصلاج الاراضي وضعت خطة لزيادة الإنتاج الداجني، وتشجيع الفرص الاستثمارية في هذا المجال لتنمية هذه الصناعة المهمة، بما يساهم في تقليص الفجوة وزيادة الإنتاج وقد تم الموافقة على تنفيذ 6 مشروعات جديدة لزيادة الإنتاج الداجني إلي 400 مليون دجاجة ومشروع انتاج مليار بيضة.
وأعلنت "نائب الوزير" عن اتخاذ وزارة الزراعة والحكومة الإجراءات اللازمة لإنشاء منظومة الشباك الواحد لتسهيل إجراءات الاستثمار في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة للمستثمرين المصريين والاجانب.
وأوضحت أن مصر تعتبر من أكبر الدول المستوردة لفول الصويا الأمريكي نظرا لزيادة المشروعات الداجنة والسمكية الجديدة والتي ستزيد من استهلاك فول الصويا، كما أن مصر مهتمة بزيادة الاستثمار في مجال الاستزراع السمكي وتنمية الثروة السمكية وخصوصا انتاج سمك البلطي الذي يستهلك كميات كبيرة من فول الصويا وايضا نشر فكرة الاستخدام الامثل لوحدة المياه وتعظيم قيمتها واستخدامها في اكثر من انتاج سمكي ونباتي.
ووجهت "محرز" في نهاية كلمتها، الشكر للمجلس التصديري للصويا الامريكي والسفارة الامريكية لتنظيم هذا المؤتمر ودعمهم المستمر لوزارة الزراعة والانتاج الحيواني وتقديم الدعم الفني اللازم لتنمية قطاع صناعة الدواجن والاسماك وتشجيع المستثمرين الامريكين علي الاستثمار في هذا القطاع كما شكرت القائمين علي صناعة الدواجن والاسماك لحضورهم المؤتمر ودعمهم المستمر لتوفير الغذاء الأمن للمواطن المصري.