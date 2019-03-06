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محافظات

ختام البرنامج التدريبي للجان حماية الأطفال بمطروح

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:12 م
صدى البلد
ايمن محمود
اختتمت أعمال البرنامج التدريبى الأول للجان حماية الطفل بمحافظة مطروح بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والامومة و برنامج الغذاء العالمي، والذي استمر لمدة يومين بقاعة النادى الاجتماعى بمطروح.

صرحت بذلك نعمة حمدى مدير وحدة حماية الطفل بالمحافظة والمنسق العام للبرنامج.

وأضافت أن البرنامج يأتي لبحث سبل تفعيل منظومة حماية الطفل، على مستوى المحافظة وبحث تقديم كافة أوجه الرعاية سواء من تسجيل شهادات الميلاد والتطعيمات وعدم التعدي على الأطفال، ووضع دار وجميعات رعاية الأيتام وغيرها بالمحافظة.

وأشارت إلى أن البرنامج تم تنفيذه لأعضاء لجان وحدة حماية الطفل العامة والفرعية بالمحافظة بحضور أسامة الدمهوجي منسق المجلس القومى للطفولة والأمومة بالمحافظة وعدد من المحاضرين.
ختام البرنامج التدريبي للجان حماية الأطفال بمطروح
ختام البرنامج التدريبي للجان حماية الأطفال بمطروح
ختام البرنامج التدريبي للجان حماية الأطفال بمطروح
ختام البرنامج التدريبي للجان حماية الأطفال بمطروح

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