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محافظات

مزارعو الشرقية: توقعنا ارتفاع سعر توريد القمح لغلاء المبيدات والأسمدة

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:16 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
اعلن الدكتور "علي مصيلحي " وزير التموين والتجارة الداخلية، ان مجلس الوزراء وافق على تحديد سعر توريد إردب القمح، لافتا إلى أن سعر الإردب ٦٨٥ جنيها لدرجة نقاوة ٢٣.٥، و670 جنيها لدرجة نقاوة 23، و٦٥٥ لدرجة نقاوة 22.5.

فيما حرص موقع صدي البلد علي استطلاع آراء المزارعين من ابناء المحافظة حول السعر ومدى رضائهم عن تلك الأسعار ، حيث اكد الحاج "رضا محمد" انه كان يتمني المزيد وزيادة السعر اكثر من ذلك وخاصة بسبب ارتفاع اسعار المبيدات والمخصابت الزراعية ، معتبرا ان السعر العادل هو 800 جنيه للإردب.

فيما أضاف "سعيد سامي" ، ان محصول القمح هو المتبقي للفلاح وتحديد سعر 680 جنيها غير كاف وخاصة عقب منع زراعة الأرز وتحديد المساحات المنزرعة وبهذا فإننا كمزارعين نعقد الامل وننتظر بيع محصول القمح ونتمني رفع سعر توريد اردب القمح الي 750 او 800 جنيه وخاصة اننا عند تسليم القمح تقوم الشون بأستلامة كدرجة تانية او تالتة وليس الأولي.

فيما عبر عدد اخر من المزارعين عن رضائهم عن هذا السعر متمنيا تشديد الرقابة علي الشون واماكن استلام القمح وخاصة لان مسئولي الفرز يقومون بالتعنت معهم ويتسلمون القمح حسب اهوائهم وتحديد درجة النقاوة التي يريدونها.
مزارعو الشرقية: توقعنا ارتفاع سعر توريد القمح لغلاء المبيدات والأسمدة
مزارعو الشرقية: توقعنا ارتفاع سعر توريد القمح لغلاء المبيدات والأسمدة

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