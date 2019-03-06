شركة طيران تمنح تذاكر مجانية لمدة سنة.. وكلمة السر إنستجرام

قررت شركة الطيران الأمريكية "جيت بلو" رفع مبيعات تذاكرها من خلال طرح عروضا ترويجية ولكن وضعت شروط غريبة تتمثل في حذف العملاء لجميع مشاركاتهم على "إنستجرام"، ونشر صورة ترويجية للشركة، مقابل الحصول على تذكرة سفر مجانية لمدة سنة كاملة.



وأعلنت الشركة الأمريكية عن المسابقة، التي حملت شعار "الجميع بإمكانهم الطيران"، الأسبوع الماضي، وحتى 8 مارس، واشترطت على المشاركين نشر صورة تحمل شعار الشركة، ونموذج فارغ يجب تعبئته بعبارة اختيارية تبدأ بـ "الجميع بإمكانهم..."، بعد مسح جميع المشاركات على "إنستجرام"، وعدم نشر أي صور أخرى حتى نهاية يوم الجمعة، بحسب ما ذكر موقع "ذا هيل".



وتتوفر كافة شروط المسابقة، على الموقع الإلكتروني للشركة، التي انضمت للمتسابقين بحذف جميع منشوراتها السابقة على صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ولم تذكر السبب وراء طرحها هذا الشرط الغريب، الذي قد يكون صعبا للغاية بالنسبة للعديد من الأشخاص، إلا أنها أوضحت أنها ستقدم التذاكر المجانية لـ 3 فائزين محظوظين.