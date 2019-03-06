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حوادث

مباحث تموين الفيوم تضبط كميات من الجلاش منتهى الصلاحية ..صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:19 م
صدى البلد
الفيوم - نبيل أبو السعود
نجحت حملة لمباحث التموين بالاشتراك مع ادارة تموين مركز الفيوم، خلال حملة تركزت علي مداخل المحافظة، في ضبط سيارة محملة بكمية كبيرة من عبوات سلع غذائية منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالسوق ليلا.

وأسفرت الحملة عن ضبط طن و848.5 كيلو سلع غذائية (جلاش) منتهية الصلاحية قبل ترويجها بالسوق ليلا بحوزة، كل من "حسن ط ح ط (53 سنة) من محافظة بني سويف، سائق السيارة رقم (9134 و ر أ )، ويرافقه "وائل س" ( 35 سنة).

وتم التحفظ علي السيارة والمضبوطات، وتحرر محضر بالواقعة ، وأحيل إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق.
مباحث تموين الفيوم تضبط كميات من الجلاش منتهى الصلاحية ..صور
مباحث تموين الفيوم تضبط كميات من الجلاش منتهى الصلاحية ..صور

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