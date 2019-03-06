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أبو سعدة يوضح تفاصيل ما تناولته ندوة أمس لحقوق الإنسان.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:33 م
صدى البلد
شيماء مجدي
أكد الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الندوة التى أقيمت بالأمس خلال اجتماعات الدورة الـ 40 للمجلس تناولت خطاب الكراهية ضد المواطنين المسيحيين فى مصر وسوريا والعراق.

وأشار أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "8 الصبح" المذاع عبر قناة "dmc"، اليوم الأربعاء، إلى أن الإرهابيين لا يستهدفون المخالفين لهم دينيا ولكن فكريا أيضا وأنه يجب مواجهة أفكار التطرف والإرهاب وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في مصر والمنطقة.

وأضاف "عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان" أنه تم الانتهاء إلى تبني خطاب معاد لخطاب الكراهية أو التفرقة العنصرية ،مشيرًا إلى أنه يجب توطين أسس ومبادئ المواطنة.

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