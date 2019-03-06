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أخبار العالم

بيني جانتس يكشف موقفه من صفقة القرن

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:08 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
قسم الخارجي
نشرت صحيفة "يسرائيل هيوم "الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تقريرًا مطولًا كشفت فيه عن نوايا قادة حزب "ابيض أزرق" الإسرائيلي اليساري، بيني جانتس ويائير لبيد، تجاه "صفقة القرن" المقترحة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل حل النزاع على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقالت الصحيفة، إن "الأسباب التي دفعت قادة إسرائيل للجوء إلى تمزيق الخريطة السياسية لإسرائيل، ماهي إلا من أجل فوز الحزب اليساري الجديد "أبيض أزرق"، ولضم أكبر عدد من الأشخاص العلمانيين الداعمين للإستقرار وإنهاء المشكلات الدائمة مع الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقه في أرضه، بينما لاتوجد مؤشرات حقيقية إلى إخلاء المستوطنات أو تقسيم الدولة".

وحسب الصحيفة الإسرائيلية، فعلى الرغم من تصريحات جانتس الدائمة التي تشدد على الالتزام باتفاقيات السلام الدولية، وبذل الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية للجبهة الفلسطينية، إلا أنه عندما سئل في إحدى المقابلات عن موقفه أكد دعمه لإسرائيل.

وأوضح منذ يومين أن إسرائيل لن تتخلى عن مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وأن لها الحق في السيادة عليها، فضلًا عن أنه شدد على ضرورة الحفاظ على منطقة وادي الأردن المحتلة.

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