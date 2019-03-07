ميشيل لوكليه.. قصة عشق فرنسية لمصر تعيش على أرض حجازة بقنا ..صور

بلهجة صعيدية وكلمات من الصعيد الجوانى لا يجيد التحدث بها إلا من عاش وسط الأرض والعادات والتقاليد الصعيدية، يتحدث ميشيل لوكليه بطلاقة مرتديًا "جلباب بلدى" حرص على حياكته فى قرية حجازة بقنا، التى يقطن بها حاليًا، يعيش ميشيل اميل لوكليه الفرنسى الجنسية منذ 45 عامًا وسط أهالى القرية كما لو أنه أحد أفرادها، ليسطر قصة رائعة فى حب مصر التى يعشقها حتى النخاع ويتمنى أن يدفن فى ترابها.





منزله المجاور لمسجد الصفوة بنجع العميرات، الذي يقطن به لا يقل روعةً عن قصته الزاخرة بالحب والعشق لمصر، فالمنزل يحمل طابعًا معماريًا فريدًا عن المنازل المجاورة له، روعة تصميم تجمع بين الطراز الأوروبى وطراز البيوتات المصرية القديمة التى خلدها المهندس المعماري الراحل حسن فتحى فى قرية القرنة بالأقصر، وينتهى بحديقة صغيرة يداوم على رى أشجارها صباح كل يوم.





ميشيل لوكليه البالغ من العمر 80 عامًا، بدأت رحلته إلى مصر منذ 45 عامًا لتقديم خدمات مجتمعية مع صديقين ضمن جمعية الصعيد، لكنه آبى أن تتوقف رحلته فى مصر التاريخ والحضارة، وقرر أن تستمر رحلته حتى يشاء الله، رغم وفاة صديقيه اللذين كانا رفيقهما عام 1974 فى بداية الرحلة.





" حبيت مصر من أول لحظة وحبيت الشعب المصرى و أتمنى أن أدفن فى تراب مصر" جملة يرددها ميشيل كثيرًا لكل من يسأله عن تركه فرنسا بلد الجمال والحرية والاستقرار فى أقصى بلاد الصعيد بمصر، مؤكدًا بأنه عشق مصر من أول لحظة ساقته أقدامه إليها.





وأهالى القرية و أطفالها يعرفونه جيدًا بعدما أصبح واحدًا منهم، يشترى من عربات الباعة احتياجاته من الخضراوات والفواكه، يشاركهم فى جلسات السهر مساءًا، ويتردد على المناسبات المختلفة أفراحًا كانت أو أحزانًا باعتباره أحد أبناء القرية، لا يميزه عن أبنائها سوى بشرته الحمراء التي تدل على عرقه الأوروبي.





وقال ميشيل لوكليه، أبلغ من العمر ٨٠ عامًا وأعيش هنا منذ ٤٥ عاما وكنت أعمل بالمعهد الفرنسي للآثار حتى بلغت سن المعاش، كانت بداية حضورى لمصر عام 1974 مع صديقين لاهتمامى بدورهم فى دعم وتدريب الشباب على الحرف اليدوية، و فى عام 1979 حضرنا إلى قرية حجازة بصعيد مصر، ومن وقتها وأنا أتردد بشكل متكرر على القرية، وبعد إحالتى للمعاش أصبحت أقيم فيها بشكل دائم.





وتابع "لوكليه"، كنت أتمنى أن أكون مصريا فالناس هنا يعاملون بعضهم معاملة حسنة ولم أرى بلدًا يقدر التعايش بين الناس بعيدا عن معتقداتهم كمصر، فمصر بلد تسع الجميع وأتمنى أن تكون وفاتى فى مصر وأدفن فيها، فأنا قضيت عمرى الحقيقى هنا ولا أرغب فى العودة مرة أخرى إلى فرنسا.