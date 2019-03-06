ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 05:35 م
صدى البلد
رشا عوني
تألقت دوقة ساسكس ميجان ماركل اليوم خلال مشاركتها مع زوجها الأمير هاري في حدث ضخم لتشجيع الشباب على المشاركة في التغيير الاجتماعي الإيجابي.

وبعد أن ألقى الأمير هاري كلمته اليوم، قام بسحب زوجته ميجان لتشاركه على المسرح وسط هتاف وتصفيق الشباب الحضور، وتألقت ميجان بإطلالة فورمال أنيقة تجمع بين اللونين الأسود والكحلي.

واختارت ميجان جاكيت من Smythe وسعره 527 جنيها إسترلينيا، كما ارتدت ثوبا أسود مع بنطال أسود وكعب عال، واختارت تسريحة شعر بسيطة حيث تركته منسدلًا على كتفيها، مع ماكياج بسيط .
فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور
فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور
فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور
فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور
فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور
فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور
فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور

موضوعات متعلقة

ميجان ماركل تتألق بإطلالة راقية.. صور

إطلالات الخريف تنطلق من خزانة مشاهير العالم.. صور

ميجان ميركل بـ الأسود في مهمة رسمية اليوم .. صور

كيت ميدلتون تستعيد إطلالة الأميرة ديانا بهذه الطريقة.. صور

شاهد.. كيت وميجان بإطلالة متشابهة.. من الأجمل؟

تكلفة صادمة لإطلالة ميجان ماركل.. صور

ترشيحاتنا

إحالة أوراق قاتل السائحة الأوكرانية بالغردقة لـ المفتى

تقارير| ريال مدريد يفاوض زيدان.. والفرنسي يحسم قراره في يونيو

الداخلية تعلن مد فترة قبول طلبات الحج حتى 11 مارس

تعرف على أهم التجديدات بإستاد القاهرة استعدادًا لبطولة الأمم الأفريقية.. صور

شعبة الدواجن تحذر من كارثة بعد اكتشاف فيروس.. فيديو

العثور على جثة موظف بترول بـ شقته في السويس

رومانسية في غرفة العمليات.. نانسي ونشأت يستقبلان طفلتهما بجلسة تصوير.. السيشن استغرق 100 دقيقة.. ورهبة الزوجة من الولادة سبب توثيق اللحظات الصعبة

قريبا .. شبكة الإنترنت دون كلمات مرور

السعودية ترفع التأشيرة عن أمريكا والصين واليابان

كبرى شركات تأجير السيارات في تركيا تعلن إفلاسها

كاردشيان تهجر حبيبها للأبد.. خانها مع صديقة شقيقتها

الفسيخ ينقل 5 طالبات ثانوي إلى مستشفى السويس العام

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

شاهد.. لقطات نادرة لـ لطفي لبيب من كواليس إتش دبور وسيما علي بابا
هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟