فورمال مع الحمل.. إطلالة أنيقة لـ ميجان ماركل اليوم.. صور

تألقت دوقة ساسكس ميجان ماركل اليوم خلال مشاركتها مع زوجها الأمير هاري في حدث ضخم لتشجيع الشباب على المشاركة في التغيير الاجتماعي الإيجابي.



وبعد أن ألقى الأمير هاري كلمته اليوم، قام بسحب زوجته ميجان لتشاركه على المسرح وسط هتاف وتصفيق الشباب الحضور، وتألقت ميجان بإطلالة فورمال أنيقة تجمع بين اللونين الأسود والكحلي.



واختارت ميجان جاكيت من Smythe وسعره 527 جنيها إسترلينيا، كما ارتدت ثوبا أسود مع بنطال أسود وكعب عال، واختارت تسريحة شعر بسيطة حيث تركته منسدلًا على كتفيها، مع ماكياج بسيط .