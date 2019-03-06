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أخبار البلد

الفلاحين ترد على تحديد الحكومة سعر توريد القمح

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:15 م
صدى البلد
محمود محسن
قال عبد الرحمن أبو صدام ، نقيب الفلاحين، إن تحديد الحكومة سعر توريد أردب القمح لعام 2019/2018، بـ 685 جنيها لدرجة نقاوة 23.5 و670 جنيها لدرجة نقاوة 23 و655 جنيها لدرجة نقاوة 22.5، أمر غير مرض للفلاحين .

وأشار إلى أنه كان يفضل أن تتفق الحكومة من الفلاحين على سعر الأردب قبل بدء موسم الزراعة، متابعا: "إن زيادة سعر التوريد تشجع الفلاحين على زراعة القمح خصوصا أن الفدان سينتج ١٥ أردب فقط الفترة المقبلة ".

ولفت الي ان القمح محصول اساسي واستراتيجي وان انخفاضه يهدد الامن القومي ، وعلى الدولة وضع خطة للاكتفاء الذاتي منه ودعم مزارعيه بدلا من التخلي عنهم، والاعتماد على الاستيراد الذي يحمل الكثير من المخاطر.

وتابع: "هناك دول كثيرة حققت الاكتفاء الذاتي من القمح وأصبحت دول مصدرة بعد أن كانت تستورد الأقماح مثل الصين والهند وروسيا الذي نستورد منها القمح"، لافتا إلى أن مساحات زراعة محصول القمح بمصر وصل حتي الان 2019 3 ملايين و258 و817 فدانًا، وبلغت مساحات زراعة البرسيم مليونًا و524 ألفًا و193 فدانًا، مشيرا أننا نحتاج لتشجيع الفلاحين علي زراعة القمح خاصة مع الزيادة السكانيه الكبيره حيث أن مصر تعد اكبر مستورد للقمح في العالم نستورد حوالي 48 % من احتياجاتنا من القمح حيث نستهلك حوالي 15 مليون طن قمح سنويا ننتج منها 9 ملايين طن تشتري منهم الحكومه 3 ملايين طن تقريبا وتستورد حوالي7 ملايين طن لتوفير رغيف العيش المدعم فيما يذهب باقي الإنتاج للسوق الحر.

جدير بالذكر أن المساحة التي زرعت أقماح عام 2018 كانت ثلاثة ملايين ومائتين وستين ألف فدان حسب بيانات وزارة الزراعة.

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