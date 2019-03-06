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توك شو

سامح حسين: انتظروا الجزء الثاني من "كابتن عزوز" في رمضان

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:06 م
صدى البلد
توك شو
قال الفنان سامح حسين، أنه يقوم حاليا بالتجهيز للجزء الثانى من مسلسل "كابتن عزوز" ويشارك فيه بيومى فؤاد ومحمد ثروت وإيمان السيد، وسيعرض فى شهر رمضان المقبل.

وأضاف"حسين" خلال لقاء مع الإعلامية فاطمة مصطفى مقدمة برنامج "الراديو بيضحك" على 9090، أنه يعمل حاليا في مسرحيتين، الأولى (جحا) وهي مسرحية للأطفال عرضت خلال الفترة الماضية فى مدينتى "بورسيعد" و"الغردقة"، متمنيا عرضها فى كل محافظات مصر، معربا عن سعادته بردود الأفعال الإيجابية عليها.

وتابع "حسين" أن المسرحية التانية اسمها "خليك متفائل" وسيتم عرضها على المسرح القومى.

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