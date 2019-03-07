فشل في اغتصابه فأنهى حياته.. تفاصيل مقتل طفل البرميل في الجيزة.. فيديو وصور

وسرد المتهم تفاصيل تنفيذه لمخططه، حيث اقترب من الطفل الذي يلهو وسط الشارع مدعيا معرفته به وأقنعه بالذهاب معه لشراء حلوى له، بالإضافة إلى إخباره بأنه يمتلك بعضا من أغطية زجاجات المياه الغازية التي يرغب الأطفال في الحصول عليها للعب بها، فاستجاب له الطفل وسار معه عدة شوارع وصولا إلى منزله بجزيرة الدهب.





واستطرد المتهم قائلا إنه ما إن حاول تجريد الطفل من ملابسه لاغتصابه، صرخ الأخير وعلا صوته فخشى من سماع الجيران له، خاصة مع هدوء الحالة صباح يوم الجمعة فكمم فمه بيده لمنعه من الصراخ وانتابته حالة من الخوف، فظل حابسا أنفاس الطفل ومع استمرار مقاومته له أطبق بيديه على رقبته حتى ارتخى جسده بين يديه وفارق الحياة، ترك المتهم الجثة على أرضية الغرفة وفكر في طريقة للتخلص مما ارتكبه فشاهد أمامه ستارة قديمة فقام بلف جثة الطفل بها وأحضر برميل مياه من المطبخ واضعا الجثة بداخله واستغل هدوء الشارع وقت الصلاة وخرج حاملا البرميل ووضعه على بعد 4 منازل من منزله وترك المنزل هاربا.



ارتفع صوت إمام المسجد لإقامة صلاة الجمعة بشارع الكولدير بالجيزة، وفي الوقت ذاته كان هناك شيطان يقوم بمحاولة إخفاء آثار جريمته التي ارتكبها في حق طفل صغير لا يتعدى الـ 7 سنوات، بعد أن فشل في اغتصابه فقرر قتله، مستغلا عدم وجود الأهالى بالشارع.دقت عقارب الساعة الثانية ظهرا، وحتى هذا الوقت لم يكن الطفل أحمد عاد إلى منزله، بدأ الخوف يتملك والدته وكأنها علمت أن شيئا ما سيحدث لابنها، التقطت صورته تتفحص ملامح وجهه وابتسامته وكأنها لن تراه مرة أخرى، ذرفت دمعة محبوسة من عينها لكن سرعان ما مسحتها بسرعة وبدأت تبحث عنه بعد تأخره بالشارع، لكن كانت الفاجعة الكبيرة للأسرة أن تجد جثة الطفل في برميل مياه بالشارع، تفاصيل كثيرة تحملها السطور القادمة لحادث الطفل أحمد الذى لفظ أنفاسه الأخيرة على يد قاتله.أحمد راح ضحية لشهوة شيطان مجسد فى هيئة إنسان، جريمة اقشعرت لها الأبدان، حين فشل المتهم صابر فى اغتصاب الطفل الصغير خنقه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، أحضر ستارة قديمة وقام بلف جثة الطفل بها وأحضر برميل مياه من المطبخ ووضع الجثة بداخله واستغل هدوء الشارع وقت الصلاة وخرج حاملا البرميل ووضعه بعيدا عن منزله وفر هاربا.وبمنطقة ساقية مكى "مسرح الجريمة"، ظهر الحزن على مقتل الطفل الصغير، الجميع يتحدث عن الجريمة البشعة، التقى "صدى البلد" عائلة الطفل أحمد أحمد إمام "الضحية" ليسردوا تفاصيل الحادث الأليم فى السطور القادمة..بنظرات حزينة وصوت خافت، تحدث الحاج أحمد إمام، والد الطفل، عن لحظات علمه بمقتل طفله الصغير قائلا: "تلقيت اتصالا هاتفيا من رقم نجلى الآخر - إمام - وحينما قمت بالرد وجدت أحد رجال المباحث يطلب منى الحضور إلى أحد المنازل المجاورة لمنزلى، فرفضت حينها وطلبت محادثة نجلى، إلا أنه كان مغشيا عليه وعلمت بعد ذهابى للمكان بذلك، ووجدت العديد من أهالى المنطقة حول المنزل، وحين دخلت كان المشهد مليئا برجال المباحث، وحينما اقتربت وجدت نجلى أحمد محتضنا شقيقه إمام والدموع تنهمر منه، فأغشي على فى الحال".أما والدة الطفل فجلست بردائها الأسود رافعة يديها للسماء قائلة: "أنا راضية بقضائك يارب ومؤمنة بقدرتك"، وتحدثت عن طفلها: "أحمد ابنى كان زى الملاك، كان بيبوس إيد الصغير قبل الكبير ويجرى يستقبل ضيوفنا على الباب وكأنه راجل البيت"، يوم الحادثة كنت حاسة إن قلبى راح منى، حتى تلقيت الفاجعة التى لم أستوعبها حتى الآن.وخارج المنزل، تحدث مصطفى مهنى، أحد شهود العيان، قائلا: "كاميرات المراقبة رصدت تحركات المتهم منذ خروجه من منزله حاملا للبرميل حتى توجه إلى عقار آخر وقام بالدخول إليه وترك البرميل وفر هاربا"، وأضاف أن جارته الست فاتن خرجت من شقتها لتتفاجأ بالبرميل أمامها فقامت بالنداء عليه وعندما قاما بكشف غطاء البرميل وجدا الطفل بداخله فقاما بإبلاغ الأجهزة الأمنية.وطالب أهل الطفل بالقصاص للصغير أحمد من المتهم، وأن عقوبة الإعدام هى العقوبة التى ستشفي غليلهم بعد وحشية المتهم تجاه فلذة كبدهم.وكانت التحقيقات التى أجريت بإشراف المستشار شريف توفيق، المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية، كشفت عن التفاصيل الكاملة للجريمة بعد إدلاء المتهم باعترافات تفصيلية، وقال المتهم "صابر. م"، 26 سنة، عامل، إنه يوم الجمعة الماضي وقبل الصلاة بقرابة ساعة أثناء سيره بشارع مجاور لمنزله شاهد المجني عليه أحمد 6 سنوات، فقفزت إلى ذهنه فكرة اصطحابه إلى منزله للتعدي عليه جنسيا وعزز الفكرة خلو المنزل لغياب شقيقته التي تقيم برفقته بالخارج.وشرحت التحقيقات أنه بعد عثور ربة منزل علي الجثة داخل البرميل أمام عقارها، أبلغ الأهالي قسم شرطة الجيزة وانتقل ضباط المباحث بقيادة العقيد محمد الشاذلي، مفتش مباحث قطاع غرب الجيزة، ونجح من خلال التحريات ومناقشة عدد من المارة وأهالي المنطقة في الوصول إلى أسرة الطفل الذين تبين أنهم من منطقة ساقية مكي وقرروا أنه خرج صباح يوم الجمعة للتوجه لزيارة عمه في الشارع المجاور لهم واعتاد اللعب قليلا في الشارع، وبإجراء الفحص والتحري توصل فريق البحث بإشراف اللواء رضا العمدة، مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى هوية الجاني من خلال آخر مشاهدة للطفل يسير برفقته قبل قرابة ساعة من العثور على الجثة، وبتتبع مواصفات المتهم تم إلقاء القبض عليه واعترف بارتكابه الجريمة لفشله في اغتصاب الطفل وخشية افتضاح أمره.أحيل المتهم للنيابة العامة التي وجهت له تهمة القتل العمد، وقررت حبسه على ذمة التحقيقات.