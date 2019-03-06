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محافظات

ندوة قواعد المرور: الالتزام بحركة السير مقياس لتقدم ورقي الدول.. صور

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:31 م
ندوة قواعد المرور
ندوة قواعد المرور
همت الحسينى
نظمت مكتبة مصر العامة بالمنصورة بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور بالدقهلية ندوة لطلاب المدارس التعريف بقواعد المرور والالتزام بالتعليمات العامه.

جاءت الندوة بحضور العميد ممدوح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية و الدكتور مقدم شريف شعيشع رئيس مباحث مرور الدقهلية و الدكتور مقدم حاتم طه وكيل إدارة المرور و الدكتورة رباب عبد المؤمن مديرة مكتبة مصر العامة .

و قال العميد ممدوح الحصى مدير إدارة مرور الدقهلية ، إن هناك مشكلات فيما يتعلق بالمشاه و السيارات السرفيس مشيرا إلى أن عدد سيارات الأجرة بمدينة المنصورة ليس بقليل لكن عدم التزام المشاه بالارصفه و المحطات المتخصصه يعرقل للحركة المرورية .

و أشار الى ضرورة التزام المواطنين بقواعد المرور قائلا: "اوقات كتير الثوانى بتفرق مع سيارات الإسعاف و المطافئ"، لافتا إلى أن مقياس التقدم و الرقى الالتزام بقواعد المرور .

و أضاف الدكتور مقدم شريف شعيشع رئيس مباحث مرور الدقهلية، أن الالتزام بقواعد المرور مسلك حضارى يجب على المواطنين الالتزام به مؤكدا على أن الهدف الأسمى بالنسبه للإدارة الحفاظ على سلامة المواطنين سواء قائدى و مستقلى المركبات أو الماره .

واكد شعيشع على أن هناك حملات يومية مفاجئة للكشف عن تعاطى السائقين للمخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أى مواد مخدرة قد تؤثر على قدرته فى التركيز و تقدير المساقات خلال القياده موضحا أن من يثبت تعاطيه للمخدرات يتخذ حياله الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضح المقدم حاتم طه وكيل إدارة المرور ضرورة التواصل بين كافة مؤسسات المجتمع قائلا (لازم تتواصل تسمعونا و نسمعكم من حقكم تقعدوا مع مدير إدارة المرور أو من يمثله وتعرض الأفكار و المقترحات ).
ندوة قواعد المرور: الالتزام بحركة السير مقياس لتقدم ورقي الدول.. صور
ندوة قواعد المرور: الالتزام بحركة السير مقياس لتقدم ورقي الدول.. صور
ندوة قواعد المرور: الالتزام بحركة السير مقياس لتقدم ورقي الدول.. صور
ندوة قواعد المرور: الالتزام بحركة السير مقياس لتقدم ورقي الدول.. صور
ندوة قواعد المرور: الالتزام بحركة السير مقياس لتقدم ورقي الدول.. صور
ندوة قواعد المرور: الالتزام بحركة السير مقياس لتقدم ورقي الدول.. صور

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