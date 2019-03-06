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شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:13 م
صدى البلد
مي محمد
قالت شهد شعراوي ، فنانة شابة و مذيعة راديو، إن اختيارها للغناء أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي والقادة الافارقة و الرؤساء في مؤتمر الكوميسا جاء عن طريق الصدفة .

وأشارت " شعراوي" خلال لقائه ببرنامج " INBOX"، المذاع عبر فضائية "صدي البلد 2"، اليوم الأربعاء، إلى ان أغنية " نحلم سوا " التى قامت بغنها خلال المؤتمر كتبت وتم تلحينها خلال يومين فقط ، لافتة إلى أنها أول مرة تغني كانت تبلغ من العمر ال9 سنوات .

وأوضحت أنها تحب عملها سواء الغناء أو الإذاعة ، مؤكدة ان كلا منهما له البهجة الخاصة به ، منوهة إلى أنها في الوقت الحالي تحضر الألبوم الخاص بها ، مضيفة أن نوع الموسيقى التي تريد أن تقدمها الحزينة التي تبرز صوت المغني.

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