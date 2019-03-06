رئيس جهاز تفتيش البناء يوضح إجراءات رخصة البناء بحضور محافظ أسيوط

شدد المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم على رؤساء المراكز والأحياء بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء فضلًا عن الالتزام بالقواعد واللوائح الخاصة بإزالة مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.



وأشاد بدور جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء في تبادل الخبرات والمعلومات مع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وشرح لأهم اللوائح والضوابط المنظمة لذلك تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة الحكومة لاسترداد حق الشعب وإزالة مخلفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.



و قام الدكتور أحمد محمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بالإجابة على بعض تساؤلات رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتعلقة بإجراءات استصدار رخصة البناء وتحرير محاضر الإزالات للبناء المخالف.



وناقش الاجتماع المشاكل المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التي رصدها أعضاء الجهاز بالمحافظة وشرح مفصل للإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية اتباعها في حالة وجود مخالفات بناء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.



شهد الاجتماع المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس هشام عبد الله عضو جهاز التفتيش والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة إيمان على محمود مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن.