ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

رئيس جهاز تفتيش البناء يوضح إجراءات رخصة البناء بحضور محافظ أسيوط

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:32 م
صدى البلد
إيهاب عمر
شدد المحافظ اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط اليوم على رؤساء المراكز والأحياء بإتباع الإجراءات القانونية اللازمة لاستصدار تراخيص البناء فضلًا عن الالتزام بالقواعد واللوائح الخاصة بإزالة مخالفات البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها.

وأشاد بدور جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء في تبادل الخبرات والمعلومات مع أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وشرح لأهم اللوائح والضوابط المنظمة لذلك تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة الحكومة لاسترداد حق الشعب وإزالة مخلفات البناء والتعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

و قام الدكتور أحمد محمد فرحات رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان بالإجابة على بعض تساؤلات رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية والمتعلقة بإجراءات استصدار رخصة البناء وتحرير محاضر الإزالات للبناء المخالف.

وناقش الاجتماع المشاكل المختصة بشئون التخطيط والتنظيم التي رصدها أعضاء الجهاز بالمحافظة وشرح مفصل للإجراءات التي يلزم على الجهات الإدارية اتباعها في حالة وجود مخالفات بناء وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

شهد الاجتماع المستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة والمهندس محمد عبد الجليل النجار سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير العام المساعد والمهندس هشام عبد الله عضو جهاز التفتيش والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة والمهندسة إيمان على محمود مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة ورؤساء المراكز والأحياء ونوابهم ومديرى الإدارات الهندسية بالأحياء والمدن.
رئيس جهاز تفتيش البناء يوضح إجراءات رخصة البناء بحضور محافظ أسيوط
رئيس جهاز تفتيش البناء يوضح إجراءات رخصة البناء بحضور محافظ أسيوط
رئيس جهاز تفتيش البناء يوضح إجراءات رخصة البناء بحضور محافظ أسيوط

موضوعات متعلقة

سكرتير عام أسيوط يطالب بالانتهاء من وضع خطة احتياجات المراكز والأحياء للعام المالي الجديد

محافظ بني سويف يبحث خطوات تطوير الأداء بالإدارات الهندسية.. صور

وزير التنمية المحلية يتفقد أعمال الدورة التدريبية الأولى لمهندسي الإدارات الهندسية..غدا

محافظ الفيوم يبحث تطوير الأداء بالإدارات الهندسية ..فيديو وصور

محافظ أسيوط يتفقد وحدتي التدخل السريع لإزالة مخالفات البناء

محافظ أسيوط يجتمع بلجنة من التخطيط العمراني لبحث التطوير

ترشيحاتنا

قريبا .. شبكة الإنترنت دون كلمات مرور

محمد صلاح يمارس رياضة الركض .. صورة

الرجل الغامض بسلامته.. كيف تصرف أحمد فلوكس مع أخبار زواجه وطلاقه

نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو

مارسيليا الفرنسي يشبه مدافعه بنجم الأهلي ومنتخب مصر

ميلانيا ترامب تكرم المصرية ماما ماجي

الحبس 5 سنوات عقوبة الكتابة على العملات.. هكذا تتعامل أوروبا والخليج

العثور على جثة موظف بترول بـ شقته في السويس

أضرار صادمة تحدث لجسمك بسبب عدم النوم

الأرصاد توجه تحذيراتها للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

6 ملايين جنيه نظير الاستغناء عن نجم الزمالك

عمرو وردة لـ صدى البلد: اشتباكي مع جماهير أيك أكبر خطأ في حياتي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو
الصحة: علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار بتكلفة مليار و93 مليون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟