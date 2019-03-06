ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

العثور على جثة موظف بترول بـ شقته في السويس

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:32 م
صدى البلد
حسن غنيمة
عثر أهالي مدينة الملك عبد الله بالسويس على جثة موظف بترول داخل شقته السكنية نتيجة لبعض الإصابات بالراس وقررت النيابة العامة عرض جثة المتوفي على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتحديد الشبهة الجنائية.

كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقي بلاغا من المواطنين بظهور روائح كريهة من داخل وحدة سكنية بمدينة الملك عبدالله وبالدخول إلى الوحدة السكنية تبين وجود جثة موظف بداخلها.

وأكدت التحريات الأولية أن المتوفي يدعي ز ع 38 عامًا، موظف بشركة السويس لتصنيع البترول في محافظة السويس وتم تحرير محضر بالواقعة.

ترشيحاتنا

انهيار ثلجي عملاق يهاجم السيارات على الطريق السريع.. فيديو

بيني جانتس يكشف موقفه من صفقة القرن

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 6 - 3 - 2019 والقنوات الناقلة

أحياء الإسكندرية ترفع حالة الطوارئ لمواجهة نوة السلوم

شاهد .. مدير أمن الشرقية يعاين آثار حادث شقة الزقازيق

رئيس نادي الجونة: لا نفكر في البقاء بالدوري

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

الجدة القاتلة والحفيد المتبول.. جريمة بشعة فى شوارع دار السلام

تصادم جديد في البحيرة.. مصرع سائق وإصابة آخر على صحراوي وادي النطرون

نجوم الزمالك يحتفلون بعيد ميلاد الأباتشي.. صور

الأرصاد توجه تحذيراتها للمواطنين من طقس الأسبوع المقبل.. فيديو

محافظ كفرالشيخ يحيل 19 موطفًا و3 أطباء للتحقيق

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصغره بـ27 عاما.. أسطورة ليفربول يعلن خطبته من عارضة أزياء.. صور

هبوط بمنتصف كوبري منشأة بشارة في الحسينية بالشرقية.. صور

شاهد.. بدء مشروع تطوير معبد فيلة بأسوان

صبا مبارك تنشر صورًا لها بدون مكياج: خليك بسيط

هتاكل ايه النهاردة؟.. كفتة خضروات وتورتة الأرز الإيراني.. والحلو ترافل فواكه

فيديو

هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
شهد شعراوي: أحب الموسيقى تبرز صوت الفنان.. فيديو
نوستالجيا .. سامية جمال: الرجل المهذب من يحترم المرأة.. ونادمة على عدم إنجابي .. فيديو
عبد القادر: ميناء شرق بورسعيد سيصبح مركزا للتجارة العالمية.. فيديو
الصحة: علاج 100 ألف حالة بقوائم الانتظار بتكلفة مليار و93 مليون.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟

هل تؤيد مقترح إلزام المقبلين على الزواج بخوض دورات تدريبية تربوية ونفسية ؟