العثور على جثة موظف بترول بـ شقته في السويس

عثر أهالي مدينة الملك عبد الله بالسويس على جثة موظف بترول داخل شقته السكنية نتيجة لبعض الإصابات بالراس وقررت النيابة العامة عرض جثة المتوفي على الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وتحديد الشبهة الجنائية.



كان اللواء محمد جاد مدير أمن السويس قد تلقي بلاغا من المواطنين بظهور روائح كريهة من داخل وحدة سكنية بمدينة الملك عبدالله وبالدخول إلى الوحدة السكنية تبين وجود جثة موظف بداخلها.



وأكدت التحريات الأولية أن المتوفي يدعي ز ع 38 عامًا، موظف بشركة السويس لتصنيع البترول في محافظة السويس وتم تحرير محضر بالواقعة.