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ثقافة

ثقافة مطروح تناقش أسس الموسيقى الشرقية

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:13 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أعدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة مطروح، حيث عقد قصر ثقافة الطفل بمطروح ورشة فنية بمناسبة عيد الأم بمعهد مطروح النموذجي الأزهري مع الفنانة هند عبد الحميد، تعبيرا عن امتنان الأطفال لأمهاتهم.

كما نظم القصر بالتعاون مع جمعية من حقنا ، ورشة فنية مع الأطفال ذوى القدرات الخاصة بالفترة المسائية والفنانة هند عبد الحميد لتحفيز قدراتهم .

وفي إطار أنشطة التذوق السمعي قصر ثقافة مطروح ، عقدت محاضرة لنادي التذوق السمعي تحت عنوان "الموسيقي الشرقية متفردة في النغم والمقامات" أوضح خلالها الفنان فوزي راضى ، أسس الموسيقى الشرقية وقواعدها وبناءها الفني وأعطى أمثلة عملية على مقاماتها، بجانب ورشة فنية للرسم على الزجاج مع الفنان محمد ندا بالقصر بالإضافة لورشة فنية للرسم الحر بكلية التربية جامعة مطروح في إطار التعاون مع جامعة مطروح لعمل أنشطة ثقافية وفنية لطلاب الجامعة.

كما نفذ القصر عرض فيلم جزيرة فطناس بجمعية الصداقة المصرية في إطار سينما نادي الطفل بالقصر.

وفي إطار متصل نظم الفرع ورشة فنية لأطفال مدرسة طارق بن زياد مع الفنانة شيرين جورج تحت عنوان "مصر جميلة"

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