شوشة: الجمعيات الأهلية شريك أساسي في تحقيق التنمية بسيناء

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أنه يقع على الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى دور رئيسي في مساندة الدولة في تحقيق التنمية والنهوض بالمجتمع .



وأعلن المحافظ، أثناء لقائه مع جمال سلمى رئيس مجلس إدارة جمعية تنمية المجتمع بالفواخرية، بحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ وعبد العال البدرى السكرتير العام المساعد للمحافظة ، وأحلام الأسمر عضو مجلس إدارة الجمعية، أنه دائم التشجيع للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ، ويفضل مشاركتها واسناد المشروعات الخدمية اليها كأولوية أولى حتى تقوم بدورها كاملا تجاه المجتمع .



وناقش المحافظ ، مع رئيس مجلس ادارة الجمعية المسند لها ادارة وتشغيل مشروع النقل الداخلى بالمحافظة ، وبحث الانجازات التى تمت في هذا المشروع ، وتذليل العقبات التي تواجههم .



وقدم المحافظ الشكر للجمعية ، وحثهم على توسيع نطاق عمل المشروع ليشمل خدمة المواطنين في جميع المناطق .