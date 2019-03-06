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ديني

خالد الجندي: صيام أول رجب بدعة وليس من الدين في شيء

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:30 م
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن صيام أول رجب يعتبر بدعة فى الدين، مشيرًا إلى أنه لا يوجد عبادات مخصوصة فى هذا الشهر سوى أنه من الأشهر الحرم.

وأضاف «الجندي»،في تصريحات له أن 90% من المصريين يصومون أول رجب، ولا أعرف لماذا؟، وأنا أصوم كل اثنين وخميس وفطرت اليوم مخصوص من أجل أن أوضح للناس أن صيام أول رجب بدعة.

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