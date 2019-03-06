فيديوجراف| الحب والسياسة ..قصص ترويها العملات النقدية‎

أثار إطلاق البنك المركزي في الأيام القليلة الماضية تعليماته بشأن منع تداول أي عملات ورقية مكتوب عليها عبارات نصية، بجانب عدم الاعتراف بها في أي تعاملات، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في محاولة من "المركزي" للحفاظ على قيمة وشكل العملة وإيجابية السوق.



حظيت العملات النقدية بتاريخ طويل مع المصريين حيث استخدموها في التعبير عن مواقفهم إزاء بعض القضايا السياسية والاقتصادية وحتى الكروية منها.



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