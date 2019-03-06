المعهد الفرنسي بالقاهرة يقيم عدة فعاليات في يوم المرأة العالمي

يقيم المعهد الفرنسي بالقاهرة فرع المنيرة في الثامن من مارس الجاري مجموعة من الفعاليات بعنوان "المرأة والرياضة: مواجهة كافة التحديات" وذلك بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة العالمي حيث ستنطلق تلك الفعاليات من الثانية ظهر هذا اليوم وحتى السابعة وذلك في مقر المعهد بالقاهرة، حيث يتضمن هذا اليوم ورش رياضية مفتوحة للجميع.



وذكر المعهد في بيان له ، أنه سيتم تنظيم أمسية ترأسها الممثلة هند صبري، ضيفة شرف الأمسية التي ستعطي الكلمة لعدد من الرياضيات، مثل رانيا علواني عضوة البرلمان الحالية، وفريدة سالم، مدربة كرة القدم، وهنا جودة البطلة الشابة في تنس الطاولة وبطلات أخريات (كرة القدم والباركور ودربي التزلج والدراجات البخارية، الخ) اللاتي ستأتين لتقاسم حبهن للرياضة وخبرتهن مع الجمهور وذلك بحضور السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتية.



كما بيًن المعهد أنه الأمسية ستشهد أيضًا تسليم جائزة المساواة بين المرأة والرجل لعام 2019 والتي تصل قيمتها الي 7500 يورو.



