هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو

قالت الدكتورة هانم أحمد، الملحق الثقافي للسفارة المصرية باليابان، إن المدرس الياباني يهتم بالناحية الدراسية بجانب الناحية الشخصية والعائلية للطفل .



وأشارت " أحمد " خلال مداخلة هاتفية لها عبر تطبيق سكايب ببرنامج " السفيرة عزيزة " ، المذاع عبر فضائية " dmc"، اليوم الأربعاء، إلى ان المجتمع الياباني يعاني من العديد من المشاكل الإجتماعية و الأسرية، إضافة إلى ان هناك العديد من الأطفال اليابانيين يعانون من المشكلات التى بالمنزل .



وأوضحت ان قيمة أي عمل تظهر من خلال تأثير العمل في المجتمع ، لافتة إلى ان التعليم الياباني يحسن استخدام الموارد التى لديهم، مضيفة أن فكرة تحمل المسئولية و الرفق بالآخر لا يحتاج إلى تكاليف مالية .

