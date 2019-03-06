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هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو

الأربعاء 06/مارس/2019 - 04:42 م
صدى البلد
مي محمد
قالت الدكتورة هانم أحمد، الملحق الثقافي للسفارة المصرية باليابان، إن المدرس الياباني يهتم بالناحية الدراسية بجانب الناحية الشخصية والعائلية للطفل .

وأشارت " أحمد " خلال مداخلة هاتفية لها عبر تطبيق سكايب ببرنامج " السفيرة عزيزة " ، المذاع عبر فضائية " dmc"، اليوم الأربعاء، إلى ان المجتمع الياباني يعاني من العديد من المشاكل الإجتماعية و الأسرية، إضافة إلى ان هناك العديد من الأطفال اليابانيين يعانون من المشكلات التى بالمنزل .

وأوضحت ان قيمة أي عمل تظهر من خلال تأثير العمل في المجتمع ، لافتة إلى ان التعليم الياباني يحسن استخدام الموارد التى لديهم، مضيفة أن فكرة تحمل المسئولية و الرفق بالآخر لا يحتاج إلى تكاليف مالية .

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هانم أحمد: المدرس الياباني يهتم بالناحية الشخصية للطفل.. فيديو
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