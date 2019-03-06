الموافقة على تأسيس مركز للتكنولوجيا الحيوية بزراعة الزقازيق

وافق مجلس جامعة الزقازيق في جلسته الأخيرة برئاسة الدكتور خالد عبد الباري على مذكرة مجلس كلية الزراعة بتأسيس مركز افتراضي للتكنولوجيا الحيوية داخل الجامعة وتكليف الدكتورة مرفت عسكر نائب رئيس الجامعة لشئون الدرسات العليا والبحوث على متابعة إجراءات التأسيس والتنسيق بين مختلف الهيئات .



كما أقر المجلس في نفس الجلسة معاملة الطلاب الوافدين من جنوب السودان على منحة نفقة الدولة في الدراسات العليا معاملة الطالب المصري في رسوم الدورات المقرر إجتيازها .



كما وافق المجلس علي اقتراح مجلس الدراسات العليا والبحوث باعتماد اللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا المهنية بكلية التجارة.